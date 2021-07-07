Об этом сообщили 6 июля. Также стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство по данному инциденту.

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Почему спустили собаку

С журналистами пообщался директор службы охраны пляжа Александр Сторожко. По его словам такие события случаются в основном с людьми навеселе.

Это был как раз такой случай. Охранники просили компанию покинуть пляж, так как эти люди были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Обнародовали видео, на котором видно, что злоумышленники хамили и толкались. Охранник пытался успокоить нарушителей несколько часов. Однако впоследствии его терпение лопнуло, поэтому мужчина спустил собаку.

Работника охраны наказали

Несмотря на то, что охранника, вероятно, спровоцировали, на пляже отреагировали на инцидент. После того, как это случилось, охранника сразу отстранили от работы.

Теперь он и является фигурантом уголовного производства по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. Она предусматривает от 5 до 8 лет тюрьмы. Однако квалификация дела впоследствии может измениться.

Почему на этом пляже есть охрана

В сети писали, что это самозахват участка земли. Мол, поставили ограждение, чтобы собирать деньги с людей. Однако на предприятии и местном поселковом совете это опровергли.

Этот земельный участок является частной собственностью. Также отметили, что согласно законодательству, жителей Елизаветовки впускают на пляж бесплатно.

Что было известно ранее

Во время конфликта охранник применил газовый баллончик.

После этого на мужчину набросился пес.

Охранник пытался оттянуть животное.

Однако другие отдыхающие повалили его на землю.

Это сняли на видео другие отдыхающие.

Когда запись обнародовали в сети, история получила огласку.

Обратите внимание! В Сумах 22 июня охранник строительной площадки натравил собак на человека и его 8-летнюю дочь, которые гуляли со спаниелем. Пострадали все – псу разорвали брюхо, мужчине собака прокусила палец, а девочку укусила за живот.