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      "Отдыхать – значит, заржаветь": фитнес-тренер из Херсона установила рекорд Украины в 63 года

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      Человеческие возможности безграничны, главное желание – это уже много лет доказывает жительница Херсона Наталья Зорина. Она – уникальный инструктор по фитнесу в Украине, ведь женщине 63, а ее форме и жизненному оптимизму позавидует и молодой. Пыл тренера не обошли вниманием эксперты Книги рекордов Украины.

      В свои 63 Наталья Зорина чувствует себя на 30 и весит 49 килограммов. Эта фитнес-тренер легко дает фору гораздо младшим ученикам.

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      В далеких 80-х Зорина была танцовщицей, но потом в ее жизни появился фитнес.

      Наши группы были очень большие, детки с мамами занимались на стадионе. Теперь этим детям уже по 30 лет,
      – рассказала тренер.

      Инструктором по фитнесу Наталья работает дольше всех в Украине – 34 года. Из-за этого в Херсон даже прибыли представители Книги рекордов Украины.

      Рекорди
      Инструктором по фитнесу Наталья работает дольше всех в Украине – 34 года

      Перед тем, как объявить рекорд, претендентку тщательно проверили.

      Есть ряд требований. Например, это может быть тренер, который тренирует периодически, время от времени. Поэтому мы еще подтверждали стаж,
      – объяснила руководитель Национального реестра Книги рекордов Украины Лана Ветрова.

      В конце концов, официально объявлено: новый возрастной рекорд в категории "Человеческие достижения", а именно – самого почтенного возраста тренер по фитнесу, установила Наталья Зорина, 63 года.

      Рекорд
      Новый возрастной рекорд в категории "Человеческие достижения"

      Оптимистка Наталья Зорина озвучила свой супердевиз: "отдыхать – значит, заржаветь".

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      Рекорд Натальи Зориной на мировом уровне может сравниться с результатом американки Венди Иду, инструктора по фитнесу, которой сейчас 65 лет.

      Напомним, ранее 24 канал рассказывал увлекательную историю львовянина, который в 65 лет проплыл на лодке между двумя континентами.

      Теги: Новости Украины Рекорды Новости Херсона Фитнес
      Источник: 24 канал
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