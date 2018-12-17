"Отдыхать – значит, заржаветь": фитнес-тренер из Херсона установила рекорд Украины в 63 года

Человеческие возможности безграничны, главное желание – это уже много лет доказывает жительница Херсона Наталья Зорина. Она – уникальный инструктор по фитнесу в Украине, ведь женщине 63, а ее форме и жизненному оптимизму позавидует и молодой. Пыл тренера не обошли вниманием эксперты Книги рекордов Украины.

В свои 63 Наталья Зорина чувствует себя на 30 и весит 49 килограммов. Эта фитнес-тренер легко дает фору гораздо младшим ученикам.

Читайте также: Почему нет результатов физических тренировок: три причины

В далеких 80-х Зорина была танцовщицей, но потом в ее жизни появился фитнес.

Наши группы были очень большие, детки с мамами занимались на стадионе. Теперь этим детям уже по 30 лет,

– рассказала тренер.

Инструктором по фитнесу Наталья работает дольше всех в Украине – 34 года. Из-за этого в Херсон даже прибыли представители Книги рекордов Украины.



Инструктором по фитнесу Наталья работает дольше всех в Украине – 34 года

Перед тем, как объявить рекорд, претендентку тщательно проверили.

Есть ряд требований. Например, это может быть тренер, который тренирует периодически, время от времени. Поэтому мы еще подтверждали стаж,

– объяснила руководитель Национального реестра Книги рекордов Украины Лана Ветрова.

В конце концов, официально объявлено: новый возрастной рекорд в категории "Человеческие достижения", а именно – самого почтенного возраста тренер по фитнесу, установила Наталья Зорина, 63 года.



Новый возрастной рекорд в категории "Человеческие достижения"

Оптимистка Наталья Зорина озвучила свой супердевиз: "отдыхать – значит, заржаветь".

Читайте также: Украинский школьник установил рекорд, не пропустив ни одного урока за время обучения

Рекорд Натальи Зориной на мировом уровне может сравниться с результатом американки Венди Иду, инструктора по фитнесу, которой сейчас 65 лет.

Напомним, ранее 24 канал рассказывал увлекательную историю львовянина, который в 65 лет проплыл на лодке между двумя континентами.