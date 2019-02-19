Отдыхи за тысячи долларов и часы с бриллиантами: королевская жизнь жены прокурора

Руслан Биловар является прокурором по организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Он задекларировал только покупку дорогих авто, хотя на самом деле он имел все – от дорогих часов до тачек за миллионы гривен. В профиле в социальной сети у его жены Ирины 1700 фотографий и большинство – фотоотчеты из лучших курортов мира.

Так и отдыхи стоимостью десятки тысяч долларов, и сумочки как летняя прокурорская зарплата, и аксессуары ценой в загородный коттедж.

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В частности, в апреле 2017 года жена прокурора опубликовала фотографию, на которой видны ее часы, бренда Graff butterfly. Эта компания производит ювелирные изделия королевского класса. Часы имеют ремешок из кожи аллигатора, корпус из белого золота, а циферблат украшен зелеными изумрудами и бриллиантами.



Часы от Graff butterfly

Цена стартует от 120 тысяч долларов – это более 3 миллиона гривен. За эти деньги можно 9 месяцев жить в золоченой квартире депутата Андрея Павелко – смотрите в предыдущем выпуске программы.

Интересно, что до 2017 года ни на одной из фотографий Ирина не позировала в этих часах. Поэтому можно предположить, что приобрела их именно в том году. Но эти часы стоят больше, чем прокурор с женой заработали за три последних года.

На другом фото можно увидеть, как прокурорская жена позирует уже в другом часах. В Украине их можно приобрести за миллион гривен. Итак, всего двое часов из коллекции Ирины стоят 4 с половиной миллиона гривен – это половина задекларированных сбережений антикоррупционного прокурора Биловара.



Часы Rolex daytona

На еще одном фото жена прокурора позирует с сумочкой известного бренда Valentino за 1200 евро, а на другой фотографии у нее в руках Chanel за 2000 евро. Также у нее есть сумочка другого бренда Луи Виттон за 2500 тысячи евро. Итак, только сумочек на фото за последние два года – на 10 тысяч евро.

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А между фотосессиями с часами и сумочками жена прокурора успевает отдыхать. Поэтому поехали. То есть полетели.

Первая наша остановка – дача Ирины – турецкий отель Rixos Sungate. Так прокурорская жена называет своей дачей пятизвездочный отель в Турции. И бывает она там часто, за два года – 7 раз.



Турецкий отель Rixos Sungate

На территории отеля 17 ресторанов, частный пляж у Средиземного моря, 10 бассейнов, спа-центр, теннисный корт и все другие элементы дачной жизни. В самом отеле около 1000 номеров различной ценовой категории.

Но дома, в которых живет жена прокурора, расположены в закрытой вип-части отеля. Там отдыхают самые взыскательные клиенты. Отдых в таком отеле на неделю стоит примерно 100 тысяч гривен. Ирина за два последних года отдохнула там 7 раз, поэтому по приблизительным подсчетам должна была бы потратить 700 тысяч гривен семейного бюджета.

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А в июле 2015 года жена прокурора в Insagram передала привет из солнечной Греции с балкона отеля Sani Beach resort, что расположен на мысе Сани. Пляж на территории отеля входит в списки самых чистых пляжей мира, а из апартаментов можно наслаждаться видом на Эгейское море или гору Олимп.

В номерах есть индивидуальная терраса и ванная комната с тропическим душем. А стоит недельный отпуск там – 70 тысяч гривен.



Ирина Биловар отдыхала в солнечной Греции

Через две недели у прокурорской жены – новый отдых и уже в другой части мира – на Мальдивах. Семья прокурора Биловара сделала свой вклад в местную экономику. Она пополнила бюджет пятизвездочного отеля Anantara dhigu resort, что расположен на отдельном острове.

На острове около 110 апартаментов разной ценовой категории. Семья Биловар имеет характерный интерьер ванны под открытым небом, а на заднем плане ограждение со встроенной душевой кабиной. Площадь виллы 110 – квадратов. Цена за недельный тур с семьей в эту виллу – 300 тысяч гривен.



Отдых жены прокурора на Мальдивах

Еще через две недели Ирина снова поехала за границу – в Европу. 22 сентября она опубликовала фотографию из отеля Vienna House Dream Castle. Это настоящий замок на территории Диснейленда. Там она отдыхала вместе с дочкой. Цена проживания от 10 тысяч гривен за три дня.

А дальше Ирина отправилась в Париж. В столице Франции жена прокурора поселилась в отеле Britannique, что расположен в здании XIX века, в 700 метрах от собора Парижской Богоматери. Цена – 12 тысяч гривен за 3 дня пребывания.



Путешествие Ирины Биловар во Францию

Потом – Милан. В феврале 2016 года Ирина вместе с подругой поехали на модный показ дизайнера Элизабетты Франчи. Там Ирина жила в пятизвездочном отеле Palazzo Matteotti, что расположен в самом центре города. Рядом – лучшие торговые центры столицы мирового шопинга. Цена – 20 тысяч гривен за два дня пребывания.

Впоследствии Ирина снова полетела на моря – в солнечный Дубай, отдыхать в пятизвездочном отеле сети Fairmont. Это новехонькое заведение, построенное в 2015 году на берегу Персидского залива. От бирюзовых волн отель отделен лишь полоской песчаного пляжа. Цена за тур стартует от 50 тысяч гривен.



Отдых жены Руслана Биловара в Дубае

Уже в марте 2017-го года Ирина поехала отдыхать в Египет. Отель любимого бренда Rixos, но в Шарм-эш-Шейхе. Это египетский отель с ухоженной зеленой территорией и хорошо развитой инфраструктурой. Там песчаный пляж, 11 бассейнов, 7 ресторанов с обслуживанием по меню и 5 баров. Цена за неделю отдыха – 70 тысяч гривен.

Из Египта Ирина сразу полетела на свою турецкую дачу, точнее в любимый отель Rixos Sungate. А в июле 2017 года семья прокурора Биловара снова поехала отдыхать на Мальдивы. Вилла площадью 180 квадратных метра, оборудована удобным выходом на пляж, личным бассейном, расположенным всего в нескольких шагах от белого песчаного пляжа. И эта неделя обойдется в 400 тысяч гривен на семью с перелетом.



Очередной отдых в Египте

Потом Ирина снова поехала на пятизвездочную дачу в Турцию. И по традиции – из Турции в Париж. Там она отметила день рождения своей дочери.

Судя по фотографиям, они пробыли во Франции неделю и расположились в отеле Chambiges Elysees. Он стоит в центре Золотого треугольника, который образуют Елисейские поля, авеню Монтень и авеню Георг V. Это помещение в здании XIX века на тихой улочке. Цена отдыха – 40 тысяч гривен за двоих.

Ну и последнее путешествие, которое сделала Ирина Биловар в 2017 году, это Москва. Так, столица страны-агрессора стала местом милой встречи с подругами для жены украинского прокурора.



Жена украинского прокурора даже посетила Москву

Именно на красной площади и расположен отель, в котором она остановилась. В нескольких шагах от Кремля, собора Василия Блаженного, торговых центров ЦУМ и ГУМ и президента России Владимира Путина. Хотя летать в Москву женам прокуроров и госслужащих у нас не запрещено. Недельная стоимость номера обошлась Ирине в 40 тысяч гривен.

Всего за три года журналисты насчитали расходов на путешествия – 1 720 000. Но деньги семья Биловар тратит не только на отдых.

А возле своего дома Ирина Биловар сфотографировалась на велосипеде ценой в 120 тысяч гривен, а на другом фото – она рядом с автомобилем Audi q7 2017 года выпуска. Судя по подписи, она ездит на нем на работу. Цена такого автомобиля 1 500 000 миллиона гривен.



Автомобиль Audi q7 2017 года выпуска

Хотя жена-нотариус за три последних года официально заработала чуть больше миллиона гривен. И в декларации ее мужа это авто отсутствует. Авто такой же марки зарегистрировано на фирму мамы-прокурора. Вместе с часами, сумочками, незадекларированным автомобилем и путешествиями, начисленные нами по фото расходы прокурорской семьи за три года перевалили за 8 миллионов.

В декларации с 2016 по 2017 год Биловар официально потратил только 400 тысяч гривен на все: еду, бензин, коммуналку. Но в соцсети жены совсем другая картина. За этот же период лишь на отпуска они потратили миллион.

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К тому же, Руслан Биловар не единственный прокурор в семье. Его родной брат Богдан тоже бывший прокурор. Он ушел с должности несколько лет назад после обвинений во взяточничестве. По версии следствия, Богдан Биловар вместе со своими прокурорами-коллегами требовали 8 тысяч долларов взятки у начальника отдела УМВД на Львовской железной дороге.

А запрос журналистов на комментарий прокурор Руслан Биловар просто проигнорировал.