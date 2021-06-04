Дети больше готовы делать что-то для своей страны, – отец погибшего в теракте Дани Дидика

Даниил Дидик в 2015 году шел вместе с шествием от Дворца спорта в честь годовщины бегства Виктора Януковича и разгона съезда "Партии регионов" в Харькове. Террористы взорвали колонну, в которой находился и 15-летний парень.

Взрыв прогремел во время Марша единства 22 февраля. В результате теракта погибли 4 человека, среди которых был Даниил.

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Несмотря на юный возраст, парень не пропускал ни одной патриотической акции в городе. Отец рассказал, подростка не останавливали, потому что он всегда говорил: "Я должен так делать, потому что иду за свою страну".

Если бы взрослые были патриотичны, тогда этого бы вообще не было всего. Поэтому когда взрослые что-то не доделывают, так складывается, что дети больше понимают ситуацию и больше готовы делать что-то для своей страны,

– подчеркнул Андрей Дидик.



Награды Даниила Дидика / Скриншот из видео 24 канала

В Украине теперь будут чтить память детей, погибших от рук агрессора

В память о 15-летнем юноше и всех тех, кто погиб от рук агрессора, в Верховной Раде приняли постановление, которым определили 4 июня Днем памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины.

"Из-за ситуации на Востоке в Украине погибло более 240 невинных детей. Более 500 получили ранения и травмы. И более 50 пропали без вести. Их родители не знают, где они сейчас", – заявила депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Для чествования невинных жертв в 2019 году украинские музыканты начали художественный проект "Так работает память". Его посвятили харьковскому школьнику и детям-жертвам российской агрессии. Известные группы написали уже десятки песен.

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1 июня 2021 года песню презентовала группа "Океан Эльзы" вместе с рэпершей Alyona Alyona. Клип сняли в Лисичанске.

В видео показали детей из прифронтового города. И посвятили его их сверстнику – Даниилу Дидику.

Клип на песню "Країна дітей" "Океана Эльзы" и Alyona Alyona: видео

По данным UNICEF, более 200 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, а значит – находятся в опасности.

Последний раз в оккупированном Александровске погиб 5-летний ребенок от взрывной травмы. Но теракт в Харькове и смерти 4 человек, среди которых и Даня, доказывают – война Донбассом не ограничивается.