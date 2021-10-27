Свое обращение Анастасия Носова записала возле морга, в который увезли ее отца. Женщина намерена подавать в суд. Поэтому призывает всех свидетелей ДТП не бояться, а помочь ей выиграть дело.

Обратите внимание Надеюсь, он за это ответит, – сын погибшего прокомментировал смертельное ДТП в Харькове

Адвокаты уже вызываются помочь

Анастасия рассказала, что в ее семье планировали радостный праздник, однако вместо этого они сейчас возле морга. Женщина убеждена, что 16-летний парень, который является виновником ДТП, просто чувствует свою безнаказанность. Поэтому она намерена исправить это.

Семья погибшего в аварии будет обращаться в суд. Для этого им нужны юристы.

Мы ищем опытного адвоката, который может быть с нами в этой ситуации,

– заявила Анастасия Носова.

В комментариях уже несколько правозащитных организаций и юристов вызвались помочь семье погибшего мужчины в этом деле. Другие пользователи обозначают кандидатов в мэры – Игоря Терехова и Михаила Добкина.

Дочь погибшего в ДТП в Харькове записала видеообращение: смотрите видео

Также в своем инстаграме женщина опубликовала фото с подписью о том, что у ее папы не было влиятельных родителей, но "у него было сердце". Вероятно, это реакция на информацию о влиятельных родителях 16-летнего парня.



Анастасия Носова отреагировала на информацию о влиятельных родителях виновника ДТП / Фото Анастасии Носовой

Смертельное ДТП в Харькове: главное