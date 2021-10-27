Свое обращение Анастасия Носова записала возле морга, в который увезли ее отца. Женщина намерена подавать в суд. Поэтому призывает всех свидетелей ДТП не бояться, а помочь ей выиграть дело.
Обратите внимание Надеюсь, он за это ответит, – сын погибшего прокомментировал смертельное ДТП в Харькове
Адвокаты уже вызываются помочь
Анастасия рассказала, что в ее семье планировали радостный праздник, однако вместо этого они сейчас возле морга. Женщина убеждена, что 16-летний парень, который является виновником ДТП, просто чувствует свою безнаказанность. Поэтому она намерена исправить это.
Семья погибшего в аварии будет обращаться в суд. Для этого им нужны юристы.
Мы ищем опытного адвоката, который может быть с нами в этой ситуации,
– заявила Анастасия Носова.
В комментариях уже несколько правозащитных организаций и юристов вызвались помочь семье погибшего мужчины в этом деле. Другие пользователи обозначают кандидатов в мэры – Игоря Терехова и Михаила Добкина.
Дочь погибшего в ДТП в Харькове записала видеообращение: смотрите видео
Также в своем инстаграме женщина опубликовала фото с подписью о том, что у ее папы не было влиятельных родителей, но "у него было сердце". Вероятно, это реакция на информацию о влиятельных родителях 16-летнего парня.
Анастасия Носова отреагировала на информацию о влиятельных родителях виновника ДТП / Фото Анастасии Носовой
Смертельное ДТП в Харькове: главное
- Вечером 26 октября на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП. Авто Infinity, за рулем которого был 16-летний парень, на высокой скорости протаранил Chevrolet. Из-за этого водитель последней погиб.
- Виновник ДТП уже имел проблемы с законом, когда в 14 лет стрелял по людям из травматического оружия.
- Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.