"Замять" дело предлагал Сергей Шарий
Мужчине написал неизвестный под именем Сергей Шарий. Он говорил, что за деньги поможет закрыть дело и избежать ответственности для Николая.
Интересно Мажору по Харьковскому ДТП могут увеличить срок из-за непогашенной судимости
Мы не доведем до конца дело Коли и все будут счастливы. Я своего слова придерживаюсь. Больше предлагать такую возможность не буду. А пока смотрите мои сюжеты в ютубе. У меня есть несколько вариантов решения этой проблемы,
– зачитал сообщение Шария отец Николая.
Сам мужчина назвал это "нарушением закона". Он подчеркнул, что "не отказывается от случившегося" и хочет помочь всем пострадавшим. Сейчас он "2 дня в стрессе ездит из одного учреждения в другое". Как только у отца Николая появится время, он заверил, что компенсирует все потерпевшим через адвоката.
Отец водителя Infiniti заявил, что ему предлагали "откупить" сына: видео
Главное о смертельном ДТП в Харькове
- Вечером 26 октября 16-летний Николай проигнорировал красный свет и на большой скорости врезался в автомобиль, который выезжал на перекресток улиц Гагарина и Одесской.
- В результате аварии 58-летний водитель погиб на месте происшествия, а трое пассажиров автомобиля Николая попали в больницу с серьезными травмами.
- Теперь несовершеннолетнему грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас его поместили в СИЗО на 60 суток без права залога.