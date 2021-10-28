Отец Харьковского мажора говорит, что мужчина с фамилией Шарий предлагал ему "откупить" сына

Отец 16-летнего Николая, который в Харькове вызвал смертельное ДТП, заявил, что ему предлагали "откупить" сына. Уход от ответственности неизвестные оценили в 60 тысяч долларов.

"Замять" дело предлагал Сергей Шарий

Мужчине написал неизвестный под именем Сергей Шарий. Он говорил, что за деньги поможет закрыть дело и избежать ответственности для Николая.

Интересно Мажору по Харьковскому ДТП могут увеличить срок из-за непогашенной судимости

Мы не доведем до конца дело Коли и все будут счастливы. Я своего слова придерживаюсь. Больше предлагать такую возможность не буду. А пока смотрите мои сюжеты в ютубе. У меня есть несколько вариантов решения этой проблемы,

– зачитал сообщение Шария отец Николая.

Сам мужчина назвал это "нарушением закона". Он подчеркнул, что "не отказывается от случившегося" и хочет помочь всем пострадавшим. Сейчас он "2 дня в стрессе ездит из одного учреждения в другое". Как только у отца Николая появится время, он заверил, что компенсирует все потерпевшим через адвоката.

Отец водителя Infiniti заявил, что ему предлагали "откупить" сына: видео

Главное о смертельном ДТП в Харькове