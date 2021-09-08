Все началось на входе в дом, а продолжилось уже в лифте. Сейчас этих родителей уже начали разыскивать, однако это может быть безрезультатно.

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Почему это началось

Вероятно, такое поведение взрослых спровоцировало то, что мальчик поднимался не по лестнице, а по пандусу. Сперва на него начал ругаться отец. Он присел возле малыша и что-то говорил.

При этом наносил много сильных ударов по ягодицам малыша, а также начал трясти его держа за лицо. После этого он завершил свою часть избиения сильным ударом по руке, которую поднял мальчик. Вероятно, мужчине что-то сказали прохожие, поскольку он с кем-то еще несколько секунд общался.

Отец бьет мальчика под домом: смотрите видео Зои Мельник

Потом присоединилась мать

Когда семья зашла в лифт, уже ругалась мать. Вероятно, к этому привело то, что мальчик прыгал, словно хотел дотянуться до кнопок.

Женщина что-то кричала и била ребенка по голове. На этом видео уже заметно, что малыш сильно плакал и закрывал лицо. Кроме этого, он даже ненадолго присел во время этих издевательств.

Женщина бьет сына в лифте: смотрите видео Зои Мельник

Их начали разыскивать

Об инциденте 7 сентября в сети сообщила руководительница волонтерской организации "Защита прав детей" Зоя Мельник. Она сообщила о том, что уже написала заявление в полицию.

Но также предположила, что эти люди приехали туда отдыхать, поскольку имели много сумок. Также на это указывает то, что жильцы дома их не знают. Соответственно, установить личности злоумышленников довольно трудно. Поэтому они могут избежать ответственности и продолжат "воспитывать" ребенка с помощью физического и психологического насилия.

Привлекли к ответственности

В 3 часа дня 8 сентября эту историю уже прокомментировали в полиции Одесской области. Там сообщили, что начали искать злоумышленников сразу после того, как заметили это видео в сети.

Ими оказались 25-летняя мать ребенка и ее 30-летний сожитель. Они объяснили свои действия тем, что мальчик был непослушным.

С парой провели профилактическую беседу, а также составили протокол по статье о совершении домашнего насилия. Поэтому они лишь заплатят штраф от 170 до 340 гривен.

Читайте полный текст сообщения Зои Мельник:

04.09.2021, Одесса, жилой массив Радужный, 19/4, камеры видеонаблюдения зафиксировали жестокое обращение с ребенком.

Прошу помощи в установлении адреса проживания и личности родителей с видео.

Соответствующее заявление мною в полицию написано, но похоже, родители не местные, поскольку пока не удалось установить их место жительства.

Кому что известно, прошу писать мне в личные сообщения.

Полиция не будет их искать особо, уверена на 99.9%.

Будут данные – есть надежда что отреагируют, не будет – спишут "не удалось установить лиц". Проверено личным опытом сотни раз.

Прошу репост!

Судя по рюкзакам, сумкам и тому, что соседи их не знают и не видели раньше, они, скорее всего, приехали отдыхать. Поэтому распространять нужно по всем группам и по всем городам, не только одесским.