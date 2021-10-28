Отец – мясник на рынке, а мать в Германии, – адвокат рассказала о семье мажора Коли

Инна Данилова – защитница 16-летнего мажора Николая, – опровергла информацию о богатстве его семьи. Адвокат заявила, что отец парня – обычный мясник на рынке.

По словам Даниловой, мать парня находится в Германии. В Украину она вернется только на следующей неделе.

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Защитница также опровергла информацию, что семья подозреваемого имеет связи с чиновниками.

Он (отец парня – 24 канал) – не олигарх, а обычный мясник на рынке. Мать находится в Германии, приедет на следующей неделе,

– заявила Данилова.

По словам адвоката, ключи и техпаспорт на автомобиль находятся в Германии с матерью подозреваемого. Машину женщина приобрела для себя неделю назад и оставила на СТО, чтобы ее подремонтировали.

Данилова подчеркнула, что сейчас выясняет, как авто попало к Николаю.

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