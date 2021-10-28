Отец – мясник на рынке, а мать в Германии, – адвокат рассказала о семье мажора Коли
Источник:Суспільне
Инна Данилова – защитница 16-летнего мажора Николая, – опровергла информацию о богатстве его семьи. Адвокат заявила, что отец парня – обычный мясник на рынке.
По словам Даниловой, мать парня находится в Германии. В Украину она вернется только на следующей неделе.
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Защитница также опровергла информацию, что семья подозреваемого имеет связи с чиновниками.
Он (отец парня – 24 канал) – не олигарх, а обычный мясник на рынке. Мать находится в Германии, приедет на следующей неделе,
– заявила Данилова.
По словам адвоката, ключи и техпаспорт на автомобиль находятся в Германии с матерью подозреваемого. Машину женщина приобрела для себя неделю назад и оставила на СТО, чтобы ее подремонтировали.
Данилова подчеркнула, что сейчас выясняет, как авто попало к Николаю.
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Отец пригрозил журналистке
- Отец подозреваемого пригрозил журналистке проблемами.
- Медийщица поинтересовалась, как мужчина относится к проблемам с законом, которые есть у его сына.
- Мужчина отреагировал очень агрессивно. Он заявил, что "слушайте, пошли в ж*пу, будут у вас проблемы с законом".
- Ранее мужчина рассказывал, что "из Коли хотят сделать преступника", и рассказывал о якобы спланированной акции.
- Кроме того, мужчину возмутило, что о сыне "пишут только плохое, а обходят хорошее".