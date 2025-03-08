Жестокое убийство на Закарпатье: пьяный отец зарезал своего 1-летнего сына

На Закарпатье отец в состоянии алкогольного опьянения убил собственного годовалого сына. Его приговорили к пожизненному заключению.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Закарпатскую областную прокуратуру.

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Что известно о трагедии на Закарпатье

На Закарпатье 33-летний мужчина зарезал своего годовалого сына.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своему годовалому сыну несколько ударов кухонным ножом. От тяжелых ранений ребенок скончался на месте. Некоторое время после содеянного мужчина скрывался в лесном массиве недалеко от дома,

– говорится в сообщении.

Через некоторое время мужчину обнаружили и задержали правоохранители, а по доводам прокурора – взяли под стражу. Злоумышленник находился там во время расследования преступления и судебного разбирательства.

Свою вину обвиняемый на суде не признал. Впрочем, Тячевский районный суд учел все имеющиеся доказательства и признал мужчину виновным.

За убийство своего малолетнего сына закарпатца приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, что в конце февраля в Полтавской области правоохранители задержали мужчину, который причастен к убийству 2-летней девочки. Убийцей оказался 27-летний сожитель ее матери.