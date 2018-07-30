Отец Бритни Спирс предложил ее экс-супругу немалую сумму: известна причина

Отец популярной певицы Бритни Спирс решил вмешаться в спор звезды с экс-супругом Кевином Федерлайном. Джейми Спирс предложил танцовщику немалую сумму в обмен на прекращение судебного разбирательства.

Недавно американский шоу-бизнес всколыхнула резонансная новость: экс-супруг Бритни Спирс требует от звезды втрое увеличить алименты. Причиной такого заявления стали немалые прибыли поп-певицы от концертов. В то же время состояние Кевина Федерлайна за последние годы существенно уменьшилось, поэтому мужчина упрекнул, что не имеет возможности обеспечивать их двух сыновей.

На такое ​​наглое заявление отреагировала Бритни Спирс, которая отказалась выполнять прихоть экс-супруга, поскольку и так платит ему ежемесячно 20 тысяч долларов. По словам звезды, такой суммы достаточно для того, чтобы прокормить ее двух сыновей, тем более, что дети много времени проводят в помещении артистки.

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 15 Тра 2018 р. о 5:04 PDT

В спор бывших супругов решил вмешаться отец певицы – Джейми Спирс. Как сообщают инсайдеры The Blast, мужчина предложил ежемесячно выплачивать Федерлайну 10 тысяч долларов. В обмен отец Бритни пожелал прекращения судебного процесса. Вероятно, Кевин Федерлайн согласится на такое предложение, ведь его расходы на адвокатские услуги уже достигают 80 тысяч долларов.

Отметим, что с момента развода Бритни Спирс и танцовщика и ди-джея Кевина Федерлайна прошло 11 лет. После окончания отношений звезда долго приходила в себя от депрессии и лечила нервный срыв. Поэтому суд решил лишить родительских прав певицу и передать двух ее сыновей на воспитание экс-супругу. По решению служителей Фемиды, звезда должна выплачивать ежемесячно 20 тысяч долларов.