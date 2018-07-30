14:35
30 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 20°C
  • вторник
    27°C 20°C
  • среда
    26°C 18°C
  • понедельник
    0°C 0°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Чеченские игры разума. Миллиардер из трущоб
Вєсті Кремля
19:21, 28 июля
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Отец Бритни Спирс предложил ее экс-супругу немалую сумму: известна причина

75 Читати новину українською
Кевин Федерлайн и Бритни Спирс
Кевин Федерлайн и Бритни Спирс / People

Отец популярной певицы Бритни Спирс решил вмешаться в спор звезды с экс-супругом Кевином Федерлайном. Джейми Спирс предложил танцовщику немалую сумму в обмен на прекращение судебного разбирательства.

Недавно американский шоу-бизнес всколыхнула резонансная новость: экс-супруг Бритни Спирс требует от звезды втрое увеличить алименты. Причиной такого заявления стали немалые прибыли поп-певицы от концертов. В то же время состояние Кевина Федерлайна за последние годы существенно уменьшилось, поэтому мужчина упрекнул, что не имеет возможности обеспечивать их двух сыновей.

На такое ​​наглое заявление отреагировала Бритни Спирс, которая отказалась выполнять прихоть экс-супруга, поскольку и так платит ему ежемесячно 20 тысяч долларов. По словам звезды, такой суммы достаточно для того, чтобы прокормить ее двух сыновей, тем более, что дети много времени проводят в помещении артистки.

 

В спор бывших супругов решил вмешаться отец певицы – Джейми Спирс. Как сообщают инсайдеры The Blast, мужчина предложил ежемесячно выплачивать Федерлайну 10 тысяч долларов. В обмен отец Бритни пожелал прекращения судебного процесса. Вероятно, Кевин Федерлайн согласится на такое предложение, ведь его расходы на адвокатские услуги уже достигают 80 тысяч долларов.

Отметим, что с момента развода Бритни Спирс и танцовщика и ди-джея Кевина Федерлайна прошло 11 лет. После окончания отношений звезда долго приходила в себя от депрессии и лечила нервный срыв. Поэтому суд решил лишить родительских прав певицу и передать двух ее сыновей на воспитание экс-супругу. По решению служителей Фемиды, звезда должна выплачивать ежемесячно 20 тысяч долларов.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Деньги Бритни Спирс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
сегодня, 14:15 Опасности стоматологических кабинетов: как ничем не заразиться
Яніна Ткачук
Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
сегодня, 13:18 Шварценеггер: изменил жене или нет? Тест
5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
сегодня, 12:01 5 колонна в лице Медведчука уверенно хочет вернуться к власти
Семен Кабакаєв
Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
сегодня, 11:00 Що треба знати про законопроект щодо зниження акциз на авто: три поширені міфи
Тетяна Острікова
"Санта-Барбара": 2 137 серий, юный Ди Каприо, сломанная кровать во время имитации секса
сегодня, 10:01 "Санта-Барбара": 2 137 серий, юный Ди Каприо, сломанная кровать во время имитации секса
Настя Сукач
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук