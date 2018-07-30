Отец Бритни Спирс предложил ее экс-супругу немалую сумму: известна причина
Отец популярной певицы Бритни Спирс решил вмешаться в спор звезды с экс-супругом Кевином Федерлайном. Джейми Спирс предложил танцовщику немалую сумму в обмен на прекращение судебного разбирательства.
Недавно американский шоу-бизнес всколыхнула резонансная новость: экс-супруг Бритни Спирс требует от звезды втрое увеличить алименты. Причиной такого заявления стали немалые прибыли поп-певицы от концертов. В то же время состояние Кевина Федерлайна за последние годы существенно уменьшилось, поэтому мужчина упрекнул, что не имеет возможности обеспечивать их двух сыновей.
На такое наглое заявление отреагировала Бритни Спирс, которая отказалась выполнять прихоть экс-супруга, поскольку и так платит ему ежемесячно 20 тысяч долларов. По словам звезды, такой суммы достаточно для того, чтобы прокормить ее двух сыновей, тем более, что дети много времени проводят в помещении артистки.
В спор бывших супругов решил вмешаться отец певицы – Джейми Спирс. Как сообщают инсайдеры The Blast, мужчина предложил ежемесячно выплачивать Федерлайну 10 тысяч долларов. В обмен отец Бритни пожелал прекращения судебного процесса. Вероятно, Кевин Федерлайн согласится на такое предложение, ведь его расходы на адвокатские услуги уже достигают 80 тысяч долларов.
Отметим, что с момента развода Бритни Спирс и танцовщика и ди-джея Кевина Федерлайна прошло 11 лет. После окончания отношений звезда долго приходила в себя от депрессии и лечила нервный срыв. Поэтому суд решил лишить родительских прав певицу и передать двух ее сыновей на воспитание экс-супругу. По решению служителей Фемиды, звезда должна выплачивать ежемесячно 20 тысяч долларов.