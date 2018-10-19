Киевское областное отделение Антимонопольного комитета инициировало расследование в отношении фактов, свидетельствующих о нечестной конкуренции на рынке наружной рекламы в Гатном Киево-Святошинского района.

Об этом говорится в ответе Киевского ОТВ АМКУ на обращение активиста Общественного движения ЧЕСНО и жителя с. Гатное Сергея Чагарова.

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Отец депутата от БПП получил в пользование почти 140 мест для наружной рекламы под Киевом.

"Отделением осуществляется по собственной инициативе расследование по фактам, изложенным в заявлении. В случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции Отделением будут приняты меры согласно действующего законодательства", – говорится в ответе теротделения АМКУ.

Результаты рассмотрения заявления

"Очевидно, что Гатненский сельсовет, принимая решение о предоставлении в пользование почти 140 мест для размещения рекламы в Гатном отцу Александра Паламарчука, руководствовался не честной конкуренцией, а интересами нескольких человек. Тем более, если разрешение предоставлялось без утвержденного советом Порядка размещения рекламных средств на территории с. Гатное, что является нарушением Постановления Кабмина №2067. Поэтому решение АМКУ – вполне справедливое и я надеюсь, что результаты расследования принесут обществу пользу", – прокомментировал расследование житель Гатного Сергей Чагаров.