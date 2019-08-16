Отец Гандзюк подозревает ГПУ в саботаже: в зал суда не явился ни прокурор, ни фигурант дела

На первое судебное заседание в Приморском суде Одессы по делу Екатерины Гандзюк не явился ни представитель Генпрокуратуры Украины, ни обвиняемый Игорь Павловский. Те недавно заключили соглашение о признании виновности без ведома и без согласия потерпевшей стороны.

В пятницу, 16 августа, суд в Одессе закончился, так и не начавшись – ведь из участников уголовного процесса появились только адвокат и отец убитой Екатерины Гандзюк Виктор. Он сообщил, что такая тактика затягивания процесса хорошо известна, и подозревает Генпрокуратуру в саботаже.

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"В других производствах по делу Кати прокуроры также не появляются. Это давно известная нам тактика: на другие процессы в Киеве о продлении меры содержания под стражей также не появлялся ни Павловский, ни его адвокат. Прокуратура Павловского всегда оберегала, и всей информации нам, как потерпевшим, не предоставляла. Это делается, чтобы затягивать рассмотрение, пока всем надоест, и перестанут ходить журналисты, активисты и пострадавшие", – считает Виктор Гандзюк.



Отец Екатерины Гандзюк – Виктор Гандзюк / Фото: 24 канал, Екатерина Петренко

Отец сообщил, что не согласен с изменением статьи, которую инкриминируют Павловскому. Пока прокуратура не считает его одним из организаторов нападения. Теперь Павловскому инкриминируют лишь замалчивание преступления, о котором он якобы узнал уже после его совершения.

Комментарий отца Гандзюк: смотрите видео 24 канала

Дело в том, что прокуратура без ведома потерпевших переквалифицировала дело по части 1 статьи 396 УК в заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления. Эти действия наказываются арестом на срок до 3 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Отец убитой активистки сообщил, что Генпрокуратура подписала соглашение с обвиняемым о признании виновности. Но почему это сделали без ведома потерпевших, и что в той сделке – его вообще не проинформировали. Отец подчеркнул, что категорически не согласен с изменением обвинения.

Мы не ознакомлены с текстом соглашения о признании виновности, заключенного между прокурором и Павловским. Мы не знаем, что там, что он ему пообещал. Мы бы хотели с ним ознакомиться,

– добавил адвокат потерпевшего.



Судья в деле Гандзюк Дмитрий Осиик / фото: 24 канал, Екатерина Петренко

Почему сейчас Павловского судят в Одессе – также не известно. Оказалось, что потерпевшим не предоставили к ознакомлению все документы. Что в свою очередь, является откровенным нарушением их процессуальных прав.

На заседание пришли общественно-политические деятели Одессы – Виталий Устименко, Сергей Стерненко, Михаил Кузаконь, Алина Радченко, Олег Михайлик, – на которых совершали нападения за их стойкую гражданскую позицию. Устименко сомневается, что следующее заседание 22 августа в деле Гандзюк таки состоится.



Пострадавшие от нападений одесситы Олег Михайлик и Сергей Стерненко / Фото: 24 канал, Екатерина Петренко



Группа поддержки отца убитой активистки в Одессе /Фото: 24 канал, Екатерина Петренко

"Очень не нравится характер рассмотрения дела. Практически не разглашалась информация о том, что дело будет передано в Одессу. Необходимо освещать максимально этот процесс. Мы, как общественный сектор Одессы, заинтересованы мониторить судебное дело. Отсутствие прокурора и обвиняемого делает невозможным рассмотрение, не позволяет огласить обвинительный акт, а сроки истекают", – подытожил Устименко.

Комментарий Виталия Устименко: смотрите видео 24 канала

31 июля прошел ровно год со дня жестокого нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Ее облили кислотой, позже от полученных ожогов она умерла. Дело расследует СБУ под процессуальным руководством ГПУ. Нескольких фигурантов задержали. Но родные Екатерины говорят, что это исполнители, тогда как заказчики нападения вполне могут избежать наказания.