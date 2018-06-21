Отец каждую неделю снимал своих детей и показал, как повзрослели его дети: видео

Кинорежиссер и художник из Нидерландов Франс Хофмайстер в течение 18 лет каждую неделю снимал на камеру своих детей – дочь Лотт и сына Винса, и показал, как с каждым годом взрослеют его дети.

Об этом пишут на Bored Panda.

Видеоролик с моментами взросления отец подарил своей дочери на ее 18-летие. Девочка, которая родилась в 1999 году была невероятно счастлива увидеть такие кадры. Видео появилось в YouTube еще в октябре 2017 года и с тех пор набрало более 4 миллионов просмотров.

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"Когда Лотта родилась, она менялась быстрыми темпами, и я хотел сохранить все моменты нетронутыми. В этом видеоролике говорится о том, как вы проживаете свою жизнь и наслаждаетесь каждым моментом, когда ваши дети будут с вами", – прокомментировал свое видео Франс.

Кроме этого, мужчина продолжает снимать моменты взросления своего сына, которому на момент публикации видеоролика в 2016 было 14 лет.