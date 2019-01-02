Отец Ломаченко может стать лучшим тренером года по версии WBC

Украинский тренер Анатолий Ломаченко претендует на звание лучшего в 2018 году по версии WBC. Интересно, что, в основном, Ломаченко-старший работает со своим сыном, который еще ни разу в карьере не владел поясом WBC.

Всего есть шесть претендентов на звание тренера года по версии WBC.

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Анатолий Ломаченко – тренер Василия Ломаченко (Александра Усика, Александра Гвоздика);

Эдди Рейносо – тренер Сауля Альвареса;

Роберт Гарсия – тренер Майки Гарсии;

Кенни Портер – тренер Шона Портера;

Бен Дэвисон – тренер Тайсона Фьюри;

Шейн Макгиган – тренер Джоша Тейлора, Джорджа Гроувза.

Анатолий Ломаченко претендует на награду, поскольку помогал в подготовке Усику и Гвоздику, которые владеют поясами WBC.

Напомним, что Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером 2018 года по версии BoxingTalk.