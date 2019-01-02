Отец Ломаченко может стать лучшим тренером года по версии WBC
Украинский тренер Анатолий Ломаченко претендует на звание лучшего в 2018 году по версии WBC. Интересно, что, в основном, Ломаченко-старший работает со своим сыном, который еще ни разу в карьере не владел поясом WBC.
Всего есть шесть претендентов на звание тренера года по версии WBC.
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Анатолий Ломаченко – тренер Василия Ломаченко (Александра Усика, Александра Гвоздика);
Эдди Рейносо – тренер Сауля Альвареса;
Роберт Гарсия – тренер Майки Гарсии;
Кенни Портер – тренер Шона Портера;
Бен Дэвисон – тренер Тайсона Фьюри;
Шейн Макгиган – тренер Джоша Тейлора, Джорджа Гроувза.
Анатолий Ломаченко претендует на награду, поскольку помогал в подготовке Усику и Гвоздику, которые владеют поясами WBC.
Напомним, что Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером 2018 года по версии BoxingTalk.