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      Отец Ломаченко может стать лучшим тренером года по версии WBC

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      Анатолий Ломаченко претендует на звание лучшего тренера
      Анатолий Ломаченко претендует на звание лучшего тренера / boxing-mma.com

      Украинский тренер Анатолий Ломаченко претендует на звание лучшего в 2018 году по версии WBC. Интересно, что, в основном, Ломаченко-старший работает со своим сыном, который еще ни разу в карьере не владел поясом WBC.

      Всего есть шесть претендентов на звание тренера года по версии WBC.

      Читайте также: Бой Василия Ломаченко признан лучшим в 2018 году

      Анатолий Ломаченко – тренер Василия Ломаченко (Александра Усика, Александра Гвоздика);
      Эдди Рейносо – тренер Сауля Альвареса;
      Роберт Гарсия – тренер Майки Гарсии;
      Кенни Портер – тренер Шона Портера;
      Бен Дэвисон – тренер Тайсона Фьюри;
      Шейн Макгиган – тренер Джоша Тейлора, Джорджа Гроувза.

       

       

       

      Анатолий Ломаченко претендует на награду, поскольку помогал в подготовке Усику и Гвоздику, которые владеют поясами WBC.

      Напомним, что Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером 2018 года по версии BoxingTalk.

      Теги: Спорт Василий Ломаченко Александр Гвоздик Александр Усик Бокс
      Источник: 24 Канал
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