Отец Меган Маркл готов судиться с королевской семьей из-за ребенка герцогини

Скандальный отец герцогини Сассекской Томас Маркл заявил, что имеет такие же права на будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри, как и принц Чарльз.

Как сообщает издание Mirror, Томас готов доказать это в суде.

Читайте также: Беременность Меган Маркл: как об этом узнал скандальный отец герцогини

Известно, что отец Меган был "абсолютно в восторге" от новости о беременности Меган. По его мнению, ребенок может завершить вражду между ним, принцем Гарри и дочерью.

После многочисленных скандальных интервью отношения Томаса с королевской семьей полностью испортились. Однако мужчина намерен обратиться в суд, если ему откажут во встречах с будущим ребенком Меган.



Томас и Меган Маркл

К слову, Кенсингтонский дворец подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года.

Напомним, Томас Маркл часто попадает в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доказав факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что имеет запланированную операцию на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла. После этого мужчина давал многочисленные интервью, которые выливались во все новые скандалы.