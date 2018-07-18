Отец Меган Маркл не понимает, почему королевская семья обижается за его платные интервью

Отец Меган Маркл Томас никак не успокоится после недавнего интервью, из-за чего решил дать очередной комментарий по поводу платных услуг, которые ему предлагают мировые СМИ.

Об этом он рассказал в The Sun on Sunday, передает TMZ.

По словам мужчины, он не понимает, почему королевская семья не воспринимает его из-за недавнего платного интервью, которое он дал журналистам, поскольку он просто лишь хочет стать частью британской семьи.

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Я молчал целый год, а пресса донимала меня, называя отшельником, который скрывается в Мексике, поэтому-то я и согласился рассказать журналистам свою историю. Это интервью заставило королевскую семью замолчать. Тогда я дал еще одно интервью, чтобы нарушить их молчание. Все, что им нужно сделать, это просто поговорить со мной,

– заявил Томас Маркл.

Отец герцогини Сассекской добавил, что, несмотря на его день рождения, который он празднует сегодня, 18 июля, королевская семья не нарушит молчание и не поздравит его. Но он все же надеется связаться с дочерью Меган.

"Завтра у меня день рождения и мне нравится, что могу заставить молчать всю королевскую семью. Возможно, я смогу рассмешить герцогиню", – прокомментировал событие Маркл.

Стоит добавить, что по информации одного из британских изданий, Томасу Марклу было заплачено 10 тысяч долларов, чтобы он раскрыл подробности своих отношений, личные беседы с принцем Гарри и мысли о королевской семье.