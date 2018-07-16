Отец Меган Маркл ответил на наказание Елизаветы II

Хотя Меган Маркл стала любимицей в Великобритании, однако в королевской семье ей приходится частенько краснеть. Ведь семья герцогини Сассекской, в частности, ее отец Томас Маркл, каждый раз выдвигает в СМИ все новые заявления. Недавно он прокомментировал наказание от Елизаветы II.

Ее Величество любезно относится к избраннице принца Гарри, однако к ее родственникам, которые поливают королевскую семью грязью в СМИ – крайне жестко. Королева Елизавета II не выдержала интервью отца Меган, который рассказал детали их частного разговора с герцогом Сассекским. Такая "исповедь" Томаса Маркла окончательно разгневала Ее Величество, особенно, предположение о будущих потомкам королевской четы. Поэтому американец стал нежелательным гостем во дворце.

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На такое заявление отреагировал сам виновник конфликта – Томас Маркл, передает The Sun. Мужчина еще раз подчеркнул, что стремится восстановить отношения со своей дочерью. Чтобы поговорить с Меган Маркл,которая не отвечает на звонки отца, он готов прилететь из Мексики в Великобритании.

Через месяц, или через несколько месяцев я намерен полететь в Великобританию, потому что хочу увидеть свою дочь. Сейчас я обдумываю этот шаг,

– отметил Томас Маркл, пренебрегая запрет от королевы.

Отец Меган добавил, что не претендует на визит в Кенсингтонский дворец, во время поездки он поселится в забронированном гостиничном номере. Однако познакомиться с Ее Величеством Томас Маркл хотел бы.

"Это печально, что до такого дошло. Мне жаль, что так произошло. Да, здесь моя вина, но я уже дал понять, что буду каяться за это всю жизнь. Я все еще хочу познакомиться с королевой. Если она встретится с Дональдом Трампом, то почему бы не со мной? " – заявил Томас Маркл.

В то же время отец герцогини Сассекской признался, что хотел бы уважительного отношения королевской семьи, ведь он до сих пор остается отцом Меган Маркл. Поэтому мужчина надеется на уважение представителей Кенсингтонского дворца. Пока же королевская семья не комментирует заявлений Томаса Маркла.

Напомним, Томас Маркл не первый раз попадает в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доведя факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что имеет запланированную операцию на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла.