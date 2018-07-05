Отец Меган Маркл пожаловался, что дочь избавилась от него: подробности

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл, Томас Маркл, переживает, что больше никогда не увидит своей дочери.

Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на приближенные к Маркл источники.

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Собеседник издания подчеркнул, что Томас Маркл "сбит с толку, почему его отстранили".

Я уже давно не говорил с Меган и Гарри. Думаю, они избавились от меня,

– заявил Томас Маркл.

Отмечается, что брат Меган Томас-младший накануне увиделся с отцом, чтобы убедиться, что с ним все хорошо после операции на сердце. Информатор источники сказал, что это удивительно, "почему Меган не приехала увидеть отца, когда он был так болен".

Он добавил, что старшей дочери Томаса Маркла, Саманте трудно путешествовать из-за болезни.

"Но Меган ничто не останавливает", – подытожил он.

Напомним, отец Меган Маркл в очередной раз резко высказался в адрес дочки и королевы. На этот раз он заявил, что несмотря на решение королевы Елизаветы II не принимать мужчину в семью, он все равно намерен пересечь океан и встретиться с Меган и принцем Гарри.