Отец Меган Маркл в который раз резко высказался в адрес дочери и королевы

Томас Маркл не прекращает удивлять своими заявлениями и выходками. На этот раз он заявил, что несмотря на решение королевы Елизаветы II не принимать мужа в семью, он все равно намерен пересечь океан и увидеться с Меган и принцем Гарри.

Об этом сообщил мужчина в издании TMZ.



73-летний мужчина признался, что после его последнего интервью, дочь Меган ему ни разу не позвонила и не написала. Томас думает, что королевская семья решила ему устроить бойкот, поскольку Елизавета II планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом, но совсем не планирует встречи с ним.

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Если королева готова встретиться с нашим высокомерным и бездушным президентом, у нее нет оправдания не встречаться со мной, я не настолько плох,

– заявил отец герцогини Сассекском.

Хотя его и не хотят видеть в королевской семье, он все еще намерен пересечь океан, чтобы увидеть Меган, и, наконец, встретиться с Гарри.

Напомним, что в своем первом интервью после свадьбы дочери Томас Маркл рассказал о телефонном звонке принца Гарри, который просил согласие на брак с Меган. Кроме того, признался, что сожалеет о решении, которое СМИ связывают с денежными махинациями, которые касались королевской свадьбы. Мужчина добавил, что попросил прощения у королевской четы за это недоразумение.