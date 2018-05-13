Отец Меган Маркл зарабатывает на свадьбе своей дочери: детали мошеннической схемы

В Великобритании все с нетерпением ожидают королевскую свадьбу актрисы Меган Маркл и принца Гарри. Брачующиеся завершают подготовку к церемонии, а родственники с нетерпением ожидают важного события. Однако отец Меган Маркл решил совместить полезное с приятным и уже обогатился на свадьбе дочери.

Мошенническую схему обнародовало издание The Daily Mail. По информации журналистов, отец актрисы Томас Маркл сотрудничал с британским папарацци Джеффом Рейнером.

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Мужчина позировал для фотографа, показывая, как он готовится к церемонии венчания дочери. При этом Томас Маркл изображал, как будто не знает, что его снимает папарацци. Впоследствии Джефф Рейнер продал фото популярным изданиям, получив вознаграждение почти в 140 тысяч долларов. Часть с мошеннических денег папарацци передал Томасу Марклу.

Фейковыми вышли снимки, где отец Меган Маркл рассматривает совместное фото дочери с принцем Гарри. Снимок сделан в мексиканском Интернет-кафе.

Отец Меган Маркл заработал на ее свадьбе

Кроме этого, постановкой оказались фотографии, на которых Томас Маркл изучает книгу о достопримечательностях Великобритании, и снимает мерки для пошива костюма на свадьбе знаменитой дочери. По информации СМИ, мошенники даже наняли продавца магазина, который сделал замеры. 17-летний студент Дэвид Флорес за свою работу получил 15 долларов. Студент не знал, для кого он делает одолжение и что эти снимки облетят весь мир. Впоследствии продавец "увидел снимки в новостях и понял, что это отец Меган".



Фейковые снимки Томаса Маркла



Отца Меган Маркл подловили на мошенничестве

Скандал с участием Томаса Маркла

Такой выходкой Томас Маркл поставил в неловкое положение королевскую семью, которая обратилась к общественности уважать частную жизнь семьи Меган. Затем принц Гарри попросил не преследовать отца его невесты и с уважением отнестись к решению о непубличности.

Напомним, что королевское венчание принца Гарри и Меган Маркл запланировано на 19 мая. По традиции, церемония состоится в часовне Святого Георгия, в Виндзорском дворце. Брачующиеся уже завершают приготовления к свадьбе. В частности, они определились с музыкальным сопровождением для венчания, выбрали свадебную карету, а принц Гарри выбрал, кто у него будет за свидетеля. На королевскую свадьбу пригласили около 3 тысяч человек.