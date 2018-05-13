18:08
14 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
16°C 9°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    22°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Отец Меган Маркл зарабатывает на свадьбе своей дочери: детали мошеннической схемы

466 Читати новину українською
Отец Меган Маркл зарабатывает на свадьбе своей дочери: детали мошеннической схемы

В Великобритании все с нетерпением ожидают королевскую свадьбу актрисы Меган Маркл и принца Гарри. Брачующиеся завершают подготовку к церемонии, а родственники с нетерпением ожидают важного события. Однако отец Меган Маркл решил совместить полезное с приятным и уже обогатился на свадьбе дочери.

Мошенническую схему обнародовало издание The Daily Mail. По информации журналистов, отец актрисы Томас Маркл сотрудничал с британским папарацци Джеффом Рейнером.

Читайте также: Берите с собой еду на свадьбу, – Меган Маркл и принц Гарри удивили гостей необычным советом

Мужчина позировал для фотографа, показывая, как он готовится к церемонии венчания дочери. При этом Томас Маркл изображал, как будто не знает, что его снимает папарацци. Впоследствии Джефф Рейнер продал фото популярным изданиям, получив вознаграждение почти в 140 тысяч долларов. Часть с мошеннических денег папарацци передал Томасу Марклу.

Фейковыми вышли снимки, где отец Меган Маркл рассматривает совместное фото дочери с принцем Гарри. Снимок сделан в мексиканском Интернет-кафе.

Отец Меган Маркл заработал на ее свадьбе

Кроме этого, постановкой оказались фотографии, на которых Томас Маркл изучает книгу о достопримечательностях Великобритании, и снимает мерки для пошива костюма на свадьбе знаменитой дочери. По информации СМИ, мошенники даже наняли продавца магазина, который сделал замеры. 17-летний студент Дэвид Флорес за свою работу получил 15 долларов. Студент не знал, для кого он делает одолжение и что эти снимки облетят весь мир. Впоследствии продавец "увидел снимки в новостях и понял, что это отец Меган".


Фейковые снимки Томаса Маркла


Отца Меган Маркл подловили на мошенничестве

Скандал с участием Томаса Маркла

Такой выходкой Томас Маркл поставил в неловкое положение королевскую семью, которая обратилась к общественности уважать частную жизнь семьи Меган. Затем принц Гарри попросил не преследовать отца его невесты и с уважением отнестись к решению о непубличности.

Напомним, что королевское венчание принца Гарри и Меган Маркл запланировано на 19 мая. По традиции, церемония состоится в часовне Святого Георгия, в Виндзорском дворце. Брачующиеся уже завершают приготовления к свадьбе. В частности, они определились с музыкальным сопровождением для венчания, выбрали свадебную карету, а принц Гарри выбрал, кто у него будет за свидетеля. На королевскую свадьбу пригласили около 3 тысяч человек.

Теги: LifeStyle Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл Королевская свадьба Королівська сім'я
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 13 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук