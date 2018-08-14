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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Отец-одиночка пришел в школу в платье, чтобы поддержать своих детей в День матери: фото

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Чатчай Панутхай с сыном
Чатчай Панутхай с сыном / Соцсети

В Таиланде отец Чатчай Панутхай, который сам воспитывает детей, пришел в школу на праздник Дня матери в платье. Он хотел, чтобы его сыновья имели возможность отпраздновать этот день вместе с другими школьниками.

Об этом сообщает Buzzfeed News.

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Чатчай Панутхай с сыновьями

День матери в стране празднуют 12 августа. В школе устроили праздничную церемонию, во время которой дети должны стать на колени перед матерью.

Чатчай Панутхай не хотел, чтобы его дети стояли в стороне и с сожалением смотрели на то, как другие празднуют. Именно поэтому надел розовое платье и на день стал "матерью".

Празднование Дня матери в Таиланде

Подруга мужчины Корнпат Е Сухом рассказала, что в школе всем эта идея пришлась по душе.

Празднование Дня матери в Таиланде

Также издание пишет, что отец воспитывает детей сам, потому что его жена оставила семью и переехала в другую страну.

 

Теги: LifeStyle Таиланд
Источник: 24 Канал
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