Отец погибшего героя Майдана об обмене беркутовцев: благими намерениями вымощена дорога в ад

Отец убитого во время Революции Достоинства Устима Голоднюка – Владимир Голоднюк возмутился, что суд отпустил для обмена пленными 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в расстреле активистов Майдана. При этом Голоднюк подчеркнул, что не выступает против самого обмена пленными.

"Я не против обмена: пленных нужно вытаскивать, но не обязательно для этого насиловать судебную систему. Это одна из основ государственности, это одна из тех ценностей, за которые Устим отдал жизнь и за что сейчас отдают свои жизни наши казаки на Востоке", – написал Голоднюк на своей фейсбук-странице.

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"Потеря права на правосудие порождает потерю веры в справедливость! Что в этих словах кому-то не понятно? Что не понятно в простых человеческих желаниях жить в демократическом и правовом государстве, чувствовать себя человеком и гордиться этим?" – отметил отец погибшего героя Майдана.

По мнению Голоднюка, все должно было произойти по-другому. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский должен был выступить перед народом и объяснить, что хочет сделать, "а не прятаться за спинами прокурора и судей".

Нужно было провести показательный суд и осудить преступников, которые в центре столицы одного из крупнейших государств Европы расстреляли людей. Далее он (президент) мог использовать свое право на помилование и уже тогда можно говорить об обмене. А то, что мы видим, – это скотство и издевательство над памятью ребят,

– убежден Голоднюк.

Что известно об освобождении экс-беркутовцев

Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 экс-бойцов "Беркута", подозреваемых в расстрелах активистов Майдана в 2014 году. В частности, трем беркутовцам, которые находились в СИЗО – Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину – суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Сразу стало известно, что экс-беркутовцев готовят к обмену пленными.

Фактическое освобождение экс-беркутовцев возмутило часть общества, поэтому под СИЗО начали приходить активисты. Люди дежурили там, проверяли автомобили, которые выезжали из СИЗО, чтобы экс-беркутовцев не вывезли на обмен. Как правоохранителям удалось вывезти этих людей – пока неизвестно.

В ГПУ объяснили, что экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

Что известно об обмене пленными

Обмен пленными между Украиной и представителями оккупированных территорий Донбасса стартовал 29 декабря утром. Планируется обменять всех на всех: Украина должна передать боевикам 120 человек, а оккупанты Украине – 80 человек. Однако информация о количестве пленных постоянно меняется.

После обмена пленными всех освобожденных из плена украинцев привезут в Краматорск, а оттуда они уже вылетят в Киев.