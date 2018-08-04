Отец предполагаемой нападавшей-школьницы на девочку в Одессе погиб на Донбассе

Отец одной из вероятных участниц жестокого избиения девочки в Одессе погиб в зоне проведения Антитеррористической операции (сегодня – Операции Объединенных сил) в оккупированном Луганске.

Об этом рассказала волонтерам женщина, предположительно мать возможной нападавшей. Однако с журналистами женщина общаться отказалась, сообщает 5 канал.

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"С дочками у меня отношения замечательные были. Я им сказала, что если что-то не так – надо научиться искусству ближнего боя. Их отчим учил, а папа погиб в АТО в Луганске", – рассказала женщина.

Напомним, в конце июля в Одессе группа девушек-подростков жестоко избили сверстницу, а затем забрали ее вещи. Вся драка сопровождалась криками: "Как оно – быть потаскухой?" и нецензурной лексикой.

В полиции открыли дело и выяснили, что причиной конфликта между девушками стал парень, который раньше встречался с одной из нападавших, а затем, расставшись с девушкой, начал приставать к потерпевшей.