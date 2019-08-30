Отечественные грузоперевозчики призвали новую власть обратить внимание на политику УЗ, – СМИ

По данным экспертов, инициатива "Укрзализныци" намерена еще больше капитализировать и без того свое монопольное положение на рынке.

Отечественные грузоперевозчики призывают новую власть обратить внимание на политику "Укрзализныци". По их подсчетам, только за последние полтора года монополист повысил тарифы для них более чем на половину, сообщает "5 канал".

Сейчас "Укрзализныця" продвигает аналогичную инициативу, которая, вероятно, будет внедрена уже в ближайшее время. Потери рынка в результате ее внедрения эксперты оценили в три миллиарда гривен, именно такая сумма ляжет на плечи грузоотправителей.

По словам эксперта в области транспортной инфраструктуры Валерия Ткачева, новая инициатива "Укрзализныци" подается в форме договора навязанного бизнеса.

Бизнес изучил эту редакцию и выступает категорически против введения в таком виде и в такой форме этого договора. Антимонопольный комитет должен обратить внимание на этот договор,

– заявил Ткачев.

По данным экспертов, инициатива "Укрзализныци" намерена еще больше капитализировать и без того свое монопольное положение на рынке, говорят эксперты. Она существенно ударит по бизнесу, который вынужден будет искать другие пути доставки.

Валерий Ткачев, эксперт в области транспортной инфраструктуры: "Бизнес ранее выступал против этого порядка. Согласно ему, стоимость пользования вагонами под грузовыми операциями для бизнеса увеличилась в 3-7 раз. Мы не приемлем эти изменения. Более того, они под собой не имеют ни юридического, ни экономического обоснования".

Если же перевозчики в очередной раз все-таки переложат свои проблемы на плечи бизнеса, то это обернется потерями для и без того слабой украинской экономики. Вместе с тем эксперты утверждают, что решить свои вопросы "Укрзализныця" могла бы и за счет повышения собственной эффективности, а не путем вымогательства с бизнеса.