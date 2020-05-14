Отъе*итесь от культуры, или Что задумала власть Одессы

Очередная попытка нескольких депутатов облрады уничтожить наш музей – проект решения о создании "наглядовых рад" в учреждениях культуры.

Если облрада это примет, она в очередной раз покроет позором себя и Одессу. Еще большим, чем в случае моего топорного "увольнения".

Этот проект маразматичен.

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Он превышает полномочия облсовета. Он нарушает столько законов, что даже нет сил их перечислять.

Он пытается создать незаконную параллельную структуру управления. Он фактически предусматривает введение цензуры, чем посягает на конституцию украины. Он вторгается в полномочия государства украина, являющегося собственником коллекции музея.

Проект решения Одесской облрады о создании наблюдательного совета"в учреждениях культуры