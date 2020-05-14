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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
БЛОГ Александр Ройтбурд
Художник, директор Одесского художественного музея

Отъе*итесь от культуры, или Что задумала власть Одессы

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Как власть Одессы собирается сломать руки культуре
Как власть Одессы собирается сломать руки культуре / OFAM / Одеський художній музей

Очередная попытка нескольких депутатов облрады уничтожить наш музей – проект решения о создании "наглядовых рад" в учреждениях культуры.

Если облрада это примет, она в очередной раз покроет позором себя и Одессу. Еще большим, чем в случае моего топорного "увольнения".

Этот проект маразматичен.

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Он превышает полномочия облсовета. Он нарушает столько законов, что даже нет сил их перечислять.

Он пытается создать незаконную параллельную структуру управления. Он фактически предусматривает введение цензуры, чем посягает на конституцию украины. Он вторгается в полномочия государства украина, являющегося собственником коллекции музея.

 

Проект решения Одесской облрады о создании наблюдательного совета"в учреждениях культуры

Он является попыткой накинуть удавку не только на наш музей, но и на все учреждения культуры области. Это "коллективное наказание", когда из-за одного наказывают всех. В случае его принятия каждый шаг каждого учреждения культуры будет зависеить от любой прихоти самоназначенного органа, который ничем не ограничен в своих действиях и не несет никакой ответственности за них.

Этот проект не реалистичен. Если над каждым учреждением культуры ставить трех "смотрящих" депутатов и двух чиновников, не хватит никакого депутатского корпуса.

Такого тотального контроля над деятельностью учреждений культуры не было даже в СССР.

От себя могу добавить только одно. ничего у вас не выйдет, молодые люди. а нашей стороне правда, общественное мнение, дух и буква украинского законодательства. Вы, несмотря на "прогрессивный" возраст, дремучи, невежественны и некомпетентны и в культуре, и в законодательстве. Так что советую сосредоточиться на том, в чем вы действительно профессионалы – на потоках контрабанды, на теневой распродаже остатков коммунальной собственности, на отжимании храмов.

Отъе*итесь от культуры.

(Прошу прощение за аллюзию на поэтику Леся Подерв'янского).

Автор: Александр Ройтбурд
Теги: Новости Украины Новости политики Исскусство Новости культуры Новости Одессы Публикации
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