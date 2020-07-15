Фонд государственного имущества провел аукцион по продаже гостиницы "Днепр", расположенной в центре Киева. За более чем 1 миллиард гривен отель на 186 номеров купила компания "Смартленд". Приватизацию заведения прокомментировал Владимир Зеленский, заявив, что вырученная сумма превысила все ожидания.

ФГИ Украины провел аукцион по продаже 100% пакета акций гостиницы "Днепр", пишет 24 канал.

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Его продали за 1 миллиард 111 миллонов 111 тысяч 222, 22 гривны.

Фонд вел онлайн-трансляцию аукциона. Стартовая цена составляла 8 миллионоа 923 тысяч 400 гривен. То есть, удалось выручить почти в 14 раз больше, чем планировали.

Аукцион проходил в три этапа. Победителем стало ООО "Смартленд". Компания предложила на 111,11 гривны больше, чем ООО "Инвестиционная украинская группа".

Реакция Владимира Зеленского на продажу отеля

Цена превысила все ожидания, достигнув 1 миллиарда 111 миллионов гривен,

– сообщил президент в телеграме.

Зеленский поздравил всех причастных к продаже отеля, заявив что приватизация – отличный способ привлечения инвестиций в страну.

"Победителю торгов – новому владельцу гостиницы "Днепр" – желаю, чтобы это прекрасное здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением столицы", – добавил президент.

По его словам, все деньги будут направлены в государственный бюджет.

Гостиницу "Днепр" купило ООО "Смартленд" / Скриншот из видео

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