Был государственный – стал частный. 15 июля отель "Днепр" купили на аукционе ProZorro за 1,1 миллиарда гривен. За лот соревновались 29 участников. Спрос оказался бешеным: даже первая ставка в несколько раз превысила начальную. Цена с 80,9 миллиона гривен подскочила до 711 миллионов гривен. Но миллиард от "Смартленд" никто не превзошел.

Как прошел аукцион

Торги состоялись в системе ProZorro. До начала аукциона свое мнение высказали эксперты. В частности, выступил Дмитрий Сенниченко – глава Фонда государственного имущества Украины. Чтобы обеспечить максимальную прозрачность сделки, за процессом следили международные компании: Baker McKenzie, DELTA Ukraine, Cushman & Wakefield и IDeals.

У многих возникает вопрос: почему начальная ставка – именно 80,9 миллиона? Потому что так прописано в 22 статье Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества". Сумма – это актуальная цена акций отеля.

Что еще за "Смартленд"?

Компания украинская, создана в 2013 году. Занимается недвижимостью и за время работы не фигурировала в судебных делах. Кроме чистой репутации, доверие вызывают 11 миллионов гривен уставного капитала. Однако все равно после торгов "Смартленд" обвинили в "зраде" – нашли"российский след". Правда это или нет – покажет проверка Фонда госимущества. Сейчас это лишь безосновательные обвинения.

"Днепр" не "пересохнет"

Действия нового собственника ограничены правилами приватизации. Среди них – сохранение 100 номеров четырехзвездочного статуса и слова Днепр (Dnipro) в названии. Также "Смартленд" полгода не может урезать работникам зарплаты и должен оплатить имеющиеся долги заведения за первые 6 месяцев работы.

Компания прокомментировала свою победу на аукционе:

Скупать государственное имущество за бесценок, значит обворовывать страну и сограждан. Мы понимаем, что эта инвестиция окупит себя не через один десяток лет, но хотим сломать украинский стереотип "после меня хоть потоп" и показать, что бизнес не должен заниматься только мгновенным обогащением. Отели "Хилтон" – это синоним успешности, который поднимает репутацию США в рейтинге стран с высоким уровнем сервиса. Таким же синонимом качества и предметом гордости украинцев мы хотим сделать и гостиницу "Днепр".

Почему все за приватизацию?

Потому что бюджет Украине нуждается в "топливе". Аукционы на маркетплейсе ProZorro уже пополнили государственную казну на 2,7 миллиарда гривен. Неудивительно, что важность приватизации гостиницы отметил президент Владимир Зеленский:

Только что завершился аукцион по продаже государственного пакета акций ПАО "Отель "Днепр". Цена превысила все ожидания, достигнув 1 миллиарда 111 миллионов гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены.

Также глава государства поздравил "Смартленд":

Победителю торгов – новому владельцу гостиницы "Днепр" – желаю, чтобы это замечательное здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением нашей столицы и желаемой локацией для ее гостей.

Но каковы реальные подводные камни в приватизации госимущества и как это отразится на Украине – узнаем со временем.