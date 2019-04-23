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      Отель вместо сквера может появиться на Воздвиженке в Киеве: фото

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      Суд разрешил строительство на месте сквера на Воздвиженке
      Суд разрешил строительство на месте сквера на Воздвиженке / livejournal.com

      Верховный суд разрешил строительство на месте сквера на Воздвиженке в Киеве.

      В течении длительного времени жители микрорайона боролись с застройщиком, чтобы вместо очередной высотки в сердце одного из самых живописных районов Киева, появился сквер.

      Смотрите также: Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком

      Речь идет об участке на улице Дегтярной 2-4.

      Здесь ООО "Фонд "Качественное жилье" собирался возвести 9-этажный отель. Как пишет "Хмарочос", проект строительства на 65% финансировала компания "Укрбуд", на 35% – застройщик Riverside Development.

      Жители микрорайона выступили против строительства многоэтажного здания, в частности, из-за того, что еще более нагрузила бы транспортную и пешеходную инфраструктуры Воздвиженки.

      Застройщик в свою очередь объяснял, что проект наоборот предусматривал строительство выезда из перехватывающим паркингом, который наоборот облегчил бы транспортную ситуацию микрорайона.

      Смотрите фото проекта гостиницы от Riverside Development на Воздвиженке в Киеве:

      Київ Воздвиженка проект готель
      Воздвиженка Київ проект готель
      На месте сквера застройщик планировал построить гостиницу

      Депутаты Киевсовета поддержали инициативу горожан обустроить зеленую зону на месте застройки.

      В феврале 2018-го Киевсовет проголосовал за расторжение договора аренды с ООО "Фонд "Качественное жилье".

      Позже строительной площадке предоставили статус сквера.

      Судебная волокита относительно участка продолжалась более года. 18 апреля Верховный Суд разрешил строительство на месте будущего сквера. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

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      Теги: Новости недвижимости Новости Киева Гостиницы Строительство Скандальные застройки Новости недвижимости Украины
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