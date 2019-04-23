Отель вместо сквера может появиться на Воздвиженке в Киеве: фото

Верховный суд разрешил строительство на месте сквера на Воздвиженке в Киеве.

В течении длительного времени жители микрорайона боролись с застройщиком, чтобы вместо очередной высотки в сердце одного из самых живописных районов Киева, появился сквер.

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Речь идет об участке на улице Дегтярной 2-4.

Здесь ООО "Фонд "Качественное жилье" собирался возвести 9-этажный отель. Как пишет "Хмарочос", проект строительства на 65% финансировала компания "Укрбуд", на 35% – застройщик Riverside Development.

Жители микрорайона выступили против строительства многоэтажного здания, в частности, из-за того, что еще более нагрузила бы транспортную и пешеходную инфраструктуры Воздвиженки.

Застройщик в свою очередь объяснял, что проект наоборот предусматривал строительство выезда из перехватывающим паркингом, который наоборот облегчил бы транспортную ситуацию микрорайона.

Смотрите фото проекта гостиницы от Riverside Development на Воздвиженке в Киеве:





На месте сквера застройщик планировал построить гостиницу

Депутаты Киевсовета поддержали инициативу горожан обустроить зеленую зону на месте застройки.

В феврале 2018-го Киевсовет проголосовал за расторжение договора аренды с ООО "Фонд "Качественное жилье".

Позже строительной площадке предоставили статус сквера.

Судебная волокита относительно участка продолжалась более года. 18 апреля Верховный Суд разрешил строительство на месте будущего сквера. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.