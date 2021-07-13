Отелю Portofino В Одессе грозит почти миллион штрафа: ранее там был пожар

Отель Portofino на пляже Аркадия построил часть своих конструкций без необходимой разрешительной документации. Поэтому сейчас с владельца хотят взыскать почти миллион гривен штрафа. В этом отеле 12 июля случился пожар из-за взрыва зажигалки.

О проблемах с документами сообщил глава управления архитектурно-строительного контроля Одессы Александр Авдеев. Он это сделал в общении с журналистами 13 июля.

Другой отель В центре Львова загорелся отель: фото и видео пожара на улице Коперника

Могут заплатить кругленькую сумму

Сейчас владелец Portofino пытается доказать, что он имел право строить отель. Если ему это не удастся, придется платить штраф 840 тысяч гривен.

Вероятное, нарушение выявили еще в мае 2020 года. Тогда в отеле проводили реконструкцию технического этажа и устанавливали металлическое ограждение. На это у владельца, якобы, не было никаких разрешительных документов.

Разрешение на это он так и не получил. Мы составили акт и выдали предписание прекратить строительство, а 23 июня – наложили штраф за нарушение,

– добавил Александр Авдеев.

Почему там произошел пожар