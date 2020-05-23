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Отголосок страшных времен: во Львове простились с военным, погибшим в 2014-м – что известно

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Во Львове простились с погибшим военным Сергеем Тимощуком
Во Львове простились с погибшим военным Сергеем Тимощуком / фото из фейсбука Андрея Садового

Во Львове 23 мая попрощались с десантником Сергеем Тимощуком. Сейчас ему должно быть уже 24 года, но он погиб еще в августе 2014 года у возрасте 18 лет. Впрочем до сих пор он считался пропавшим без вести.

Прощание с Сергеем Тимощуком

О прощании с украинским защитником сообщил мэр Львова Андрей Садовый. В городе Льва украинский герой служил в воинской части 80 аэромобильной бригады.

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Именно на территории этой части и провели в последний путь военного. Попрощаться пришли его родные, близкие и собратья.

В дальнейшем его тело повезут в Хмельницкую область. Похоронят героя 24 мая в Славуте, на Хмельнитчине. Оттуда он был родом.

Прощание с Сергеем Тимощуком: смотрите фото

Что известно о Сергее Тимощуке и его смерти

Наверное, ключевой вопрос, который возникает – почему о смерти парня стало известно только сейчас, если он умер еще в далеком 2014 году. Обо всем по порядку. 

Дело в том, что в самый разгар российско-украинской войны юный десантник был защитником Луганского аэропорта. Бои там были ожесточенными, а исчезновение военных без вести – едва ли не обычное явление.

Сергей исчез в последний день лета – 31 августа 2014 года. Как теперь выяснилось, парень погиб. Уже на следующий день 1 сентября украинские войска начали отступление из разрушенного аэропорта, который отовсюду обстреливался российской артиллерией.

Таким образом боевики установили контроль за уничтоженным аэропортом, где и было тело погибшего военного. Его передали украинской власти лишь в феврале 2020 года. До сих пор проводились анализы ДНК, поскольку опознать тело после почти 6 лет – нереально.

Сергій Тимощук

Погибший в АТО в 2014 году Сергей Тимощук

Автор: Василий Денисюк
Теги: Потери Новости Луганска Война на Донбассе АТО Новости Хмельницкого Новости Львова Новости Украины
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