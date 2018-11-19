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      Отказ от алкоголя на месяц: какие процессы будут происходить в организме

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      Употребление алкоголя
      Употребление алкоголя / alco.life

      Научные специалисты из Университетского колледжа Лондона представили подробную картину того, какие изменения возможны в человеческом организме при отказе от алкоголя сроком на месяц.

      Результаты эксперимента лондонских исследователей опубликовали на BBC.

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      Ученые собрали группу из 26 добровольцев, которых разделили на два отряда. Представители одного продолжали употреблять алкоголь согласно своим привычкам, тогда как в остальном полностью отказались от спиртного ровно на месяц.

      via Gfycat

      До и после эксперимента им провели полную проверку здоровья, артериального давления, биологических показателей печени и химических веществ в крови, которые указывают на риск развития рака.

      У всех, кто воздерживался от спиртного, улучшились анализы: снизился вес и уменьшился процент жировой ткани печени, улучшились качество сна и способность к концентрации внимания,
      – сообщили ученые.

      Отмечается, что наиболее значительное улучшение параметров работы организма произошло у людей, которые до эксперимента не злоупотребляли спиртным, выпивали не больше 3 литров пива или 0,9 литров вина в неделю.

      Вживання акоголю
      Воздержание от алкоголя на месяц имеет положительные последствия для организма

      Что касается участников, которые отдавали предпочтение более высоким дозам спиртного, то им эксперимент неожиданно помог начать пить меньше – через три недели после окончания испытания, вернувшись к привычному существованию, они стали употреблять спиртное на 70 процентов меньше.

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      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание исследования Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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