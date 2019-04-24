Отказ от неприкосновенности – это было бы лучшее решение за 27 лет независимости, – эксперт

О снятии депутатской неприкосновенности, выдае Путиным Российских паспортов на Донбассе и разговоре Петра Порошенко с Владимиром Зеленским – в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

Снятие депутатской неприкосновенности

– Владимиру Зеленскому лучше бы было направить силы на законы об импичменте и о снятии неприкосновенности. Это было бы два лучших решения за 27 лет, потому что это изменило бы качество политики. Откровенные ворюги не пошли бы в Верховную Раду, потому что знали бы, что не смогут спрятаться.

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– В Британии неприкосновенность действует за 40 дней до сессии и 40 дней после. В некоторых странах продолжается только во время сессии. В целом в большинстве она не влияет на административные нарушения, а у нас еще и касается уголовной.

– Эта Верховная Рада может войти в историю, если примет закон о депутатской неприкосновенности. Таким образом можно будет отсеять половину депутатов. Потому что кроме е-декларирования, постоянной прозрачности, они не будут иметь еще и неприкосновенности. Сейчас большинство из них идет в Верховную Раду, потому что имеют уголовные дела. Или откровенно идут воровать для себя или своих друзей олигархов.

Разговор Зеленского с Порошенко

– Я думаю, что они должны были бы встретиться, чтобы Порошенко мог передать рычаги влияния и ввести в курс дела. Потому что на самом деле большое количество информации в прессу не попадает и даже в Верховную Раду может не поступать. Вот этим нужно было бы поделиться, чтобы гарантировать принятие качественных решений в будущем президентом.



Владимир Зеленский

– Новоизбранному президенту не нужно себя отстранять и ждать месяц до получения официальных полномочий. Нужно брать уже политические решения на себя, пытаться реагировать и задавать тон.

О выдаче Путиным российских паспортов на Донбассе

– Сейчас мяч на поле Украины. Поэтому новый президент должен как-то отреагировать. И эта реакция очень важна. Потому что это его (Владимира Зеленского, – 24 канал) первое политическое решение на посту. Да, он еще не официально на должности, но он должен это как-то прокомментировать. Чтобы не получилось – выборы выиграны, а ВОЗ (под этим Давидюк имел в виду Владимира Зеленского) еще и до сих пор там. Нужно уже реагировать.

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– Внутри страны не нужно переоценивать данный шаг. Скажем так, российские паспорта – это первое, что будет выброшено и сожжено после деоккупации Донбасса. Точно так же сейчас рвутся на территории Херсонской области крымские паспорта людей, которые приехали получать украинский загранпаспорт. Ведь российские паспорта – это будет доказательство принадлежности к России.