07:01
9 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ

      Это может затормозить реформы, – британское издание об отставке правительства Гончарука

      - Читати новину українською

      Британское издание The Financial Times опубликовало материал об отставке правительства Алексея Гончарука и кадровых ротациях в Украине. Предполагают, что Зеленский не хочет существенных изменений, если уволил именно тех министров, которые зарекомендовали себя в Европе как реформаторы.

      Так, отмечается, что в отставку ушли министр финансов Оксана Маркарова, генпрокурор Руслан Рябошапка, которых уважали как реформаторов, а также глава Министерства экономики Тимофей Милованов, продвигавший рынок земли. Обзор опубликовали в статье "Украинское потрясения ставит под сомнение будущее реформ" в британском издании The Financial Times.

      К теме Смена украинского правительства отложила новый кредит от МВФ, – Bloomberg

      По мнению аналитика BlueBay Asset Management Тимоти Эша, в новом Кабмине просматриваются связи с олигархами. Это ставит под сомнение то, действительно ли Зеленский вообще намерен что-то менять.

      Автор статьи подчеркивает, что кадровые ротации произошли вовремя и неестественно быстро. Особенно это настораживает в свете переговоров с МВФ и важности новой кредитной программы на 5,5 миллиардов долларов для Украины.

      Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Однако депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства. Назначение состоялось целым пакетом, без обсуждения кандидатур на каждый пост в правительстве отдельности.

      Свой комментарий изданию дал и бывший секретарь СНБО Украины и министр финансов Александр Данилюк. Он заявил, что Зеленский мог сменить Кабмин для поднятия своего рейтинга, который стал заметно падать. По его мнению, президент не понимает всей серьезности ситуации и того, к чему могут привести поспешные решения.

       

      Новий КабмінСостав нового правительства Дениса Шмыгаля / инфографика 24 канала

       

       

      Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Реформы СМИ Александр Данилюк Алексей Гончарук– новости Новое правительство Шмыгаля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      8 марта , 22:30 Главные новости 8 марта: Марши за права женщин, оккупанты запустили электричку из Крыма
      Ірина Вихрущ
      8 марта , 20:00 Самые смешные мемы недели: истерия вокруг коронавируса в Черновцах, "вечный" Аваков и 8 марта
      Северин Трач
      8 марта , 19:30 Коронавирус в Украине – чего ждать, реакция на новые правила пересечения границы с РФ – видео
      Катерина Козачинська
      8 марта , 19:00 Сорос меценат или демон?
      Олекса Коба
      8 марта , 18:00 Турция "показала зубы" России: важные выводы для Украины
      Віталій Дейнега
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук