Это может затормозить реформы, – британское издание об отставке правительства Гончарука

Британское издание The Financial Times опубликовало материал об отставке правительства Алексея Гончарука и кадровых ротациях в Украине. Предполагают, что Зеленский не хочет существенных изменений, если уволил именно тех министров, которые зарекомендовали себя в Европе как реформаторы.

Так, отмечается, что в отставку ушли министр финансов Оксана Маркарова, генпрокурор Руслан Рябошапка, которых уважали как реформаторов, а также глава Министерства экономики Тимофей Милованов, продвигавший рынок земли. Обзор опубликовали в статье "Украинское потрясения ставит под сомнение будущее реформ" в британском издании The Financial Times.

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По мнению аналитика BlueBay Asset Management Тимоти Эша, в новом Кабмине просматриваются связи с олигархами. Это ставит под сомнение то, действительно ли Зеленский вообще намерен что-то менять.

Автор статьи подчеркивает, что кадровые ротации произошли вовремя и неестественно быстро. Особенно это настораживает в свете переговоров с МВФ и важности новой кредитной программы на 5,5 миллиардов долларов для Украины.

Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Однако депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства. Назначение состоялось целым пакетом, без обсуждения кандидатур на каждый пост в правительстве отдельности.

Свой комментарий изданию дал и бывший секретарь СНБО Украины и министр финансов Александр Данилюк. Он заявил, что Зеленский мог сменить Кабмин для поднятия своего рейтинга, который стал заметно падать. По его мнению, президент не понимает всей серьезности ситуации и того, к чему могут привести поспешные решения.

Состав нового правительства Дениса Шмыгаля / инфографика 24 канала