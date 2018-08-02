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Отказ Усика от звания Героя Украины – это... Ваше мнение

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Усик не хочет звания Героя Украины
Усик не хочет звания Героя Украины

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Александр Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины. Такое заявление он сделал на пресс-конференции 1 августа.

Напомним, все началось после того, как 22 июня в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик. Украинец стал абсолютным чемпионом мира и обладателем четырех чемпионских поясов (WBA, WBC, WBO, IBF). После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил президенту Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины. Эта инициатива вызвала шквал критики как в политикуме, так и в обществе, мол, героями Украины являются бойцы, защищающие страну на Донбассе.

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"Герой – не нужны мне никакие звезды. Для своего народа и определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне для этого не нужны звезды, мне не нужны для этого какие-то регалии", – заявил украинский боксер.

До этого Усик подвергся резкой критике за то, что проводил чемпионский поединок в Москве. Поэтому за него пришлось вступиться другому украинскому чемпиону Василию Ломаченко.

А как вы относитесь к тому, что Усик отказался от звания Героя Украины?

 

 

Теги: Опрос 24 Новости спорта Александр Усик Бокс
Источник: 24 Канал
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