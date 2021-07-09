Отказал мозг: что известно о состоянии 2-летнего мальчика, которого порезал отчим

Ребенок, которого 7 июля порезал отчим, находится в критическом состоянии. Сейчас его перевели в Днепровскую областную клиническую больницу. Мальчика подключили к аппаратам, которые искусственно поддерживают его жизнь.

Медики не дают никаких прогнозов относительно жизни ребенка. Об этом сообщил криворожский журналист Олег Ермолинский 9 июля.

К теме На Днепропетровщине задержали мужчину, который жестоко порезал 2-летнего мальчика

Состояние мальчика – критическое

Сообщают, что сейчас мальчик – живой, но в любой момент его состояние может ухудшиться.

По состоянию на сейчас, врачи сообщают, малыш – живой, но его состояние очень критическое. Он находился на грани жизни и смерти. Медики не дают никаких прогнозов относительно состояния и динамики выздоровления мальчика. Ситуация может меняться чуть ли не каждую секунду,

– сообщает журналист.

Также по его данным, в Днепр выехали специалисты из клинической больницы "Феофания".



2-летний мальчик в критическом состоянии / Фото из телеграм-канала Олега Ермолинского

Что было известно ранее

28-летний житель Днепропетровской области порезал 2-летнего пасынка.

Вместе с ребенком была также его 7-летняя сестра.

Мужчина связал детей скотчем и нанес мальчику несколько ножевых ранений в шею и спину.

Об этом в полицию сообщила их мать.

Состояние 2-летнего мальчика пока – критическое.

Злоумышленник убежал и начал скрываться, но его задержали.