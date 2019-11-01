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      Отказал двигатель прямо в полете: очередные проблемы у российского самолета Sukhoi Superjet 100

      14 Читати новину українською
      SuperJet-100: иллюстративное фото
      SuperJet-100: иллюстративное фото / varlamov.me

      У пассажирского самолета SuperJet 100 отказал двигатель. Случилось это 1 ноября, когда самолет пролетал над российским городом Тюмень. Местный аэропорт готовится к экстренной посадке аварийного транспорта.

      Об аварийной ситуации в небе сообщили российские информационные агентства Интерфакс и ТАСС.

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      По предварительным данным, у самолета компании Sukhoi отказал один из двигателей.

      На борту лайнера, по разной информации, от 80 до 83 пассажиров, из которых, по меньшей мере, 2 детей. Управляют самолетом 4 или 6 членов экипажа.

      Самолет принадлежит авиакомпании "Ямал", как сообщает "РИА-Новости". Службы аэропорта Рощино приведены в полную готовность, чтобы принять экстренную посадку аварийного транспорта.

      Телеграмм канал MASH сообщил, что самолет, на котором произошла авария, вылетел в 19:00 по местному времени из аэропорта Рощино (около Тюмени), но уже через 5 минут пилоты доложили об отказе левого двигателя.

      Напомним, только в мае 2019 года самолет такой же модификации SSJ-100 летел из Москвы в Мурманск, но вынужден был совершить аварийную посадку. Причем при посадке он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

      Тогда погибли 41 человек, а главной причиной катастрофы назвали ошибку пилотов. Командира экипажа Дениса Евдокимова обвинили в нарушении правил безопасности.

      Другие аварии с российским самолетом Sukhoi Superjet 100

      1. Апрель 2019: вылет рейса "Воронеж-Москва" отложили почти на 11 часов из-за технического сбоя.
      2. Март 2019: в "Шереметьево" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку, потому что треснуло лобовое стекло.
      3. Февраль 2019: Superjet совершал рейс из Тюмени и после приземления в московском "Домодедово" зацепил крылом фонарный столб.
      4. Октябрь 2018: самолет следовал из Москвы в Ханты-Мансийск и вернулся в "Шереметьево", потому что сработал датчик невыпуска стойки шасси.
      5. Октябрь 2018: самолет Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии.
      6. Июль 2018: испытательный самолет Sukhoi Superjet 100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском.
      7. Июнь 2018: Superjet следовал из Иркутска в Санкт-Петербург и совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула, сработала пожарная сигнализация на борту.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Чрезвычайное происшествие авиация Новости России
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