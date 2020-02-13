Отказал в проезде ветерану АТО с инвалидностью: в Днепре отстранили от работы водителя маршрутки

В Днепре водитель маршрутки №136 отказал 8 февраля ветерану АТО с инвалидностью в бесплатном проезде. Этого водителя уже отстранили от работы. С ним также проведут профилактическую беседу относительно перевозки пассажиров-участников боевых действий.

Напомним, что когда водитель маршрутки возмутился, что ветеран, который потерял ногу на Донбассе, хочет воспользоваться своим правом на льготу, в транспорте вспыхнула словесная перепалка. Ситуация чуть не закончилась дракой.

Смотрите видео инцидента: Водитель маршрутки в Днепре возмутился из-за удостоверения ветерана АТО, потерявшего ногу

Этот скандал спровоцировал в Днепре организованный ветеранами протест с требованием уволить водителя маршрутки. Через несколько дней после инцидента в профсоюзе автомобилистов и автоперевозчиков города отреагировали на ситуацию и заявили о начале служебной проверки, сообщает "Радио Свобода".

По словам председателя организации Михаила Тонконогого, водителя маршрутки уже отстранили от работы. С ним также проведут профилактическую беседу о перевозке пассажиров-участников боевых действий.

Полностью не установлена суть инцидента. Сейчас водитель отстранен от управления автобусом, назначена служебная проверка. Мы сейчас ищем того участника боевых действий и женщину, которая за него заступилась, ищем других пассажиров, которые ехали в маршрутке, чтобы выяснить, с чего начался конфликт, ведь на видео мы не видим начала, а лишь кульминацию конфликта,

– сказал председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков.

Кстати, в Раде 12 февраля презентовали стратегию реинтеграции ветеранов боевых действий на Донбассе в мирную жизнь.