12:57
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      Отказал в проезде ветерану АТО с инвалидностью: в Днепре отстранили от работы водителя маршрутки

      66 Читати новину українською
      В Днепре отстранили от работы водителя маршрутки, который отказал в бесплатном проезде ветерану АТО / Коллаж 24 канала

      В Днепре водитель маршрутки №136 отказал 8 февраля ветерану АТО с инвалидностью в бесплатном проезде. Этого водителя уже отстранили от работы. С ним также проведут профилактическую беседу относительно перевозки пассажиров-участников боевых действий.

      Напомним, что когда водитель маршрутки возмутился, что ветеран, который потерял ногу на Донбассе, хочет воспользоваться своим правом на льготу, в транспорте вспыхнула словесная перепалка. Ситуация чуть не закончилась дракой.

      Смотрите видео инцидента: Водитель маршрутки в Днепре возмутился из-за удостоверения ветерана АТО, потерявшего ногу

      Этот скандал спровоцировал в Днепре организованный ветеранами протест с требованием уволить водителя маршрутки. Через несколько дней после инцидента в профсоюзе автомобилистов и автоперевозчиков города отреагировали на ситуацию и заявили о начале служебной проверки, сообщает "Радио Свобода".

      По словам председателя организации Михаила Тонконогого, водителя маршрутки уже отстранили от работы. С ним также проведут профилактическую беседу о перевозке пассажиров-участников боевых действий.

      Полностью не установлена суть инцидента. Сейчас водитель отстранен от управления автобусом, назначена служебная проверка. Мы сейчас ищем того участника боевых действий и женщину, которая за него заступилась, ищем других пассажиров, которые ехали в маршрутке, чтобы выяснить, с чего начался конфликт, ведь на видео мы не видим начала, а лишь кульминацию конфликта,
      – сказал председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков.

      Кстати, в Раде 12 февраля презентовали стратегию реинтеграции ветеранов боевых действий на Донбассе в мирную жизнь.

      Почему блокируются телевизоры Samsung и как их разблокировать: инструкция
      сегодня
      5434
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Скандал Новости Днепра Война на Донбассе Транспорт Операция Объединенных сил АТО Ветераны
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Новая тактика Кремля в Сирии: как Россия ответила США за блокировки патрулей
      Олександр Коваленко 227
      сегодня , 10:30 Секретное оружие РФ на Донбассе: русский наемник "слив" доказательства в сеть
      Михайло Макарук 547
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      88
      сегодня , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      59
      сегодня , 10:13 Плохая карьера премьер-министра Гончарука, или Почему не стоит искать "зраду"
      Сергій Фурса 482
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук