Отказались вакцинироваться и уволились: в горсовете Днепра стало меньше работников

В Днепровском городском совете сообщили о добровольном увольнении части своих работников. Все эти люди отказались делать прививки от коронавируса.

Однако в учреждении запрещено работать без него. Об "антивакцинаторском" увольнении сообщили 8 ноября.

Отметьте Невакцинированным учителям не будут оплачивать больничные и начислять стаж

Всем заблокировали пропуска

Детальнее об этом рассказал секретарь горсовета Александр Санжара. По его словам, уволились примерно 2% из людей, которые там работали.

Все работники мэрии должны были быть вакцинированы до 15 октября. Соответствующее распоряжение еще за 2,5 месяца до этого подписал мэр города Борис Филатов. Это было достаточно эффективным решением, поскольку уже 92% рабочих получили по 2 дозы вакцины.

А те, кто не привился, просто не смогли с 15 октября попасть в помещение горсовета из-за блокирования пропусков.

Как только сотрудник предоставляет данные, что он вакцинировался или имеет противопоказания к прививке или сделал ПЦР-тест – его карточку сразу активируют,

– объяснил заместитель директора Городского управления делами Роман Нечепурук.

Также рассказали, какая ситуация в Облсовете Днепропетровской области. Там отметили, что не делали прививку от COVID-19 только 3 их сотрудников. Все эти люди имели медицинские противопоказания.

В Днепропетровской области усиливают карантин

Также в этот день сообщили, что по всей территории области с 11 ноября могут усилить карантинные ограничения. Решение об этом приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

В частности, там призывали не пускать в общежития студентов, которые не сделали прививку. То же касается и пассажиров всего общественного транспорта.