Отключала сигнализацию: кто отвечает за пожарную безопасность в печально известной "Виктории"

Детский лагерь в Одесской области, где два года назад произошел страшный пожар, в котором погибли дети, уже открыт. В нем сейчас отдыхают 103 ребенка. А вот за пожарную безопасность там отвечает старая работница, которая ранее выключала неисправную сигнализацию, информировавшую о возгорании.

Дети, которые сейчас отдыхают в "Виктории", живут в каменных домиках, а вот деревянные – до сих пор под арестом, ведь расследование дела о пожаре продолжается.

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За пожарную безопасность в "Виктории" теперь отвечает Елена Адамская. Сейчас она работает в учреждении в должности инженера по охране труда. Когда произошел пожар, женщина была вожатой-воспитателем, информирует "Думская".

Позже, когда руководитель "Виктории" Петрос Саркисян уже оказался под следствием и в СИЗО, Адамская исполняла обязанности директора лагеря.



Елена Адамская / фото "Думская"

Во время судебного разбирательства ее роль в событиях стала известной. Так, именно Адамская отключала в 2017 году пожарную сигнализацию, когда та беспричинно срабатывала. Об этом под присягой говорили в том числе родители детей, которые отдыхали в "Виктории", и сама Адамская особо ничего не отрицает.

"Вожатая-воспитатель Елена Адамская сказала хореографу "Адели" Татьяне Егоровой, что в корпусе №5 часто срабатывает ревун противопожарной сигнализации и посоветовала не обращать на это внимания. Также она сказала: "Вызывайте меня, я буду отключать сирену". После этого сигнализация срабатывала несколько раз в сутки, в том числе и по ночам, и Адамская каждый раз отключала ревун", – говорится в детальной хронологии трагедии, которую разработал Центр правового мониторинга "Достоинство".



Противопожарные маски в "Виктории" / фото "Думская"

Сама Адамская сейчас рассказывает, что не боится работать в "Виктории" и знает, что нужно делать при пожаре. По ее словам, если лестница в дыму, то для этого предусмотрен комплект спасательных масок. Их столько, сколько детей.

Правда, и с упомянутыми масками не все так гладко. Дело в том, что они не защищают от угарного газа – главной причины смерти человека при пожаре.

Что известно о пожаре в лагере "Виктория"?

Трагедия произошла 16 сентября 2017 года. В "Виктории" загорелся деревянный корпус. На тот момент в заведении находились более 40 детей.

В пожаре погибли трое девочек: София Мазур, Анастасия Кулинич и Снежана Арпентий.

Независимая экспертиза установила, что причиной пожара стал неисправный кипятильник в комнате художественного руководителя лагеря. Она в деле фигурирует как потерпевшая, и уже длительное время женщину не могут найти ни следователи, ни Госпогранслужба.

На скамье подсудимых, кроме директора лагеря, – инспектор ГСЧС Леонид Бондар, который проводил проверки на территории учреждения, экс-начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заместитель мэра города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, занимавшейся строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории" Станислав Чернышев.