В 6 районах Днепра 27 апреля выключили электроэнергию на целый день. Во многих домах света нет с 8 утра. Это связано с аварийными работами – ремонтом и восстановлением сетей.

На большинстве улиц свет должен появиться только в 17:00. Список улиц, которые это затронет, опубликовали на сайте "Днепровских электросетей".

К теме Без воды на сутки останется большинство Днепра: полный список улиц

Где нет света

Самарский район

улица Домодедовская 2-18 / 2, 38, 40, 1-17,

улица Пидгирная 1-49, 2-42.

Новокодакский район

улица Гастелло 1, 3, 2а-40, 5-51,

улица Мукачевская 121-127, 156-178,

переулок Усть-Илимск 1-7, 2, 2 А,

улица Подгорная 1-27, 2-16,

улица Профессиональная 1-47, 2-42,

улица Республиканская 2а, 2г, 2д, 2е, 2ж,

улица Шушенская 1-21, 2-22 / 1,

переулок Хорольский 1-11, 10-26, 23-31,

улица Попова 1-51, 2а-50,

улица Хорольская 1-33, 2-46,

улица Минеральная 23-49, 12-36, 1-21, 2-10,

переулок Минеральный 1-13, 2-6,

переулок Косовский 2, 3-9,

улица Ромадановским 1-15, 2-14,

улица Степная 7-17,

улица Каменогорская 1-15, 2-16,

улица Кшиштофа Косинского 3-21, 6-30,

улица Геологическая 2-30,

улица Глебова 1-83, 2-52,

улица Десняка 1а-43, 2а-26, 32-56,

переулок Казахский 1-29, 29а, 2-44, 48-62,

улица Доблестная 232/1,

улица Беринга 21-31, 24-42,

улица Демократическая 9-25; 10-26,

улица Докучаева 24/2,

улица Сумская 25, 26,

проспект Металлургов 54-74,

улица Фланговая 29-41, 24-58,

улица Ковельская 39,

улица Семена Бардадыма 1-5, 2-10,

просп. Свободы 190-216, 224, 228-234,

Новокодацкая площадь, 1А 3а,

улица Трудовая 1-49,

улица Гранитная 8,

улица Заря 1-15, 2-46,

улица Карьерная 1, 2,

улица Северная 1, 2,

улица Успенского 1-29, 2-16,

улица Якутская 1-13,

улица Полесская 1-91, 2-22, 23/2, 24, 26-76,

улица Мукачевская 57-99 / 2, 99 / 1-119,

переулок Варяжский 1-13, 4-18, 2а, 2в,

улица Абая 33-65, 40-565,

улица Белорусская 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,

улица Заслонова 1-9, 22-26,

улица Дружбы 1-7, 2-20,

улица Звездная 39-65, 44-66,

улица Кедровая 1-43, 2-36,

улица Курильская 1-33, 2-36,

пер. Товарищеский 1-3, 2-6,

улица Прияружная -14-50, 17-61,

улица Ивана Вышенского 1-21, 2-18,

улица Товарищеская 1-23, 2-28, 25, 30, 32,

улица Назарова 1-17, 2-12,

улица Ровная 1-15, 2-18,

улица Т. Гладченко 21, 21Г, 21Д, 21Е, 21Н, 21М, 20, 23, 21б-71, 28а-64а,

переулок Черкасский 1-19, 16-20, 28-40, 29, 45, 49, 57-95, 102, 104, 110, 114, 118, 145-159, 176-186, 181, 193, 192-198,

улица Черкасская 1-39, 39/1, 41-101, 52-62, 64-90, 26-42, 39/2, 5, 8,

улица Чигиринская 2-16, 3-17,

улица Юдина 2,

улица Внешняя 53, 108,

улица Рельефная 81,

поселок Ясное,

улица Ясеневая,

поселок Сухачевка,

улица Н.Зерова 26,

переулок Малый 16а-50, 29, 65, 83, 85,

улица Юности 1-97, 2-84, 86-92, 99-103, 83, 81,

улица Даниила Галицкого, 52, 65, 81, 83, 85,

улица А. Ахматовой 37, Ж.Б., 38-64, 31-57,

улица Андреева 17, 19,

улица Юдина 10-16,

улица Валявко 1-5, 12-14,

улица Кропивницкого 1-87, 2-92,

улица Д. Апостола 1-5, 12, 14,

улица Алмазная 34, 58, 60,

улица Андреева 1-79, 2-72,

улица Карпатская 1-9, 2-18,

улица Кропивницкого 79.

Амур-Нижнеднепровский район

улица Богомаза 127-175, 124-142,

улица Гринченко138, 142-148,

улица Трансформаторная 1-5,

улица Ферганская 1-49, 2-40,

улица Гиляровского 44-74; 35, 37; 43-71; 77; 81-85,

улица Бережная 55а-83а, 87а, 30-46,

улица Областная 53-61, 18-26,

улица Попудренко 73-79, 10-84,

улица Казахстанская 197-261, 214-266,

улица Минусинская 321-339, 251-319, 304-362а,

улица Невская 38-40,

улица Читинская 45-57, 68-118, 59-61-89, 120-150,

улица Моторная 70-112, 55-59,

улица Попудренко 9-17, 71,

улица Динник, 41, 37-41, 36-40,

улица Кожемяки, 57,

улица Юридическая 3,

улица Угличская, 34-421, 27-31,

улица Бережная 1-55, 2-28,

улица Гиляровского 16-22,

Лучистый переулок 1-19, 2-32,

улица Моторная 46-68, 53-55,

переулок Моторный 2-10,

улица Оптовая 49-73, 110-140,

Лучистый переулок 34-40,

улица Моторная 28-32,

переулок Моторный 12-36, 5-23,

улица Областная 1-51, 4-16,

улица Моховая 70-86, 62, 64, 68, 97а, 60-30, 35-75, 75а, 77-95-97,

улица Рабкоровская 27-31,

улица Резервная, 15-31, 12-42,

переулок Шпакова, 20-30,

улица Рабкоровская, 13-25,

улица Чернявского 25,

улица Ижевска 159-225- (нов.), 241-277 (старый),

улица Житомирская 286-340, 305-329, 342-406, 265Б-281 Б / Н; 276А-282 Б / Н, 257-259, 267А-303,

улица Черниговская (Ахтырская) 410, 416, 437, б/н,

улица Областная, 8Б,

улица Водопроводная 1-7, 9-73, 2-44,

переулок Водопроводный 1-33, 6-32-34,

улица Передовая 402-468, 512-524, 377-423, 331-375, 400, 430,

улица Загорская 1а, б, в, г, д, е, б/н,

Загорский пер. 5, 11,

улица Передовая 781/1, / 2,

улица Бережная 161-205, 104-146а, 207-273, 150-184, 184в,

Арсенальный пер. 60-62,

улица Эпика 26-52, 27-53, 27-53, 26-52,

Арсенальный пер. 17-85/2, 10-62, церковь,

улица Загорская 36а-50, 41-63,

улица Новоозерное 2а, 19, 14-18,

улица Краевая 81, 83, 87,

улица Загорская 3-37, 4-34,

Орельский пер. 41, 51, 52, 64,

улица Бережная 146,

улица Передовая 802-816,

улица Передовая 781-809,

Загорский переулок 3-23, 10 б/н.

Важно "Нафтогаз" вернет годовой тариф для населения с 1 мая

Индустриальный район

улица Колодезная 2, 30,

улица Летняя16-34.

Шевченковский район

улица Платова,

улица Вишневая,

улица Черешневая.

Соборный район