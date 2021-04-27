В Днепре выключили свет в нескольких районах: где целый день не будет электричества
В 6 районах Днепра 27 апреля выключили электроэнергию на целый день. Во многих домах света нет с 8 утра. Это связано с аварийными работами – ремонтом и восстановлением сетей.
Источник:ДТЭК "Днепровские электросети"
На большинстве улиц свет должен появиться только в 17:00. Список улиц, которые это затронет, опубликовали на сайте "Днепровских электросетей".
К теме Без воды на сутки останется большинство Днепра: полный список улиц
Где нет света
Самарский район
- улица Домодедовская 2-18 / 2, 38, 40, 1-17,
- улица Пидгирная 1-49, 2-42.
Новокодакский район
- улица Гастелло 1, 3, 2а-40, 5-51,
- улица Мукачевская 121-127, 156-178,
- переулок Усть-Илимск 1-7, 2, 2 А,
- улица Подгорная 1-27, 2-16,
- улица Профессиональная 1-47, 2-42,
- улица Республиканская 2а, 2г, 2д, 2е, 2ж,
- улица Шушенская 1-21, 2-22 / 1,
- переулок Хорольский 1-11, 10-26, 23-31,
- улица Попова 1-51, 2а-50,
- улица Хорольская 1-33, 2-46,
- улица Минеральная 23-49, 12-36, 1-21, 2-10,
- переулок Минеральный 1-13, 2-6,
- переулок Косовский 2, 3-9,
- улица Ромадановским 1-15, 2-14,
- улица Степная 7-17,
- улица Каменогорская 1-15, 2-16,
- улица Кшиштофа Косинского 3-21, 6-30,
- улица Геологическая 2-30,
- улица Глебова 1-83, 2-52,
- улица Десняка 1а-43, 2а-26, 32-56,
- переулок Казахский 1-29, 29а, 2-44, 48-62,
- улица Доблестная 232/1,
- улица Беринга 21-31, 24-42,
- улица Демократическая 9-25; 10-26,
- улица Докучаева 24/2,
- улица Сумская 25, 26,
- проспект Металлургов 54-74,
- улица Фланговая 29-41, 24-58,
- улица Ковельская 39,
- улица Семена Бардадыма 1-5, 2-10,
- просп. Свободы 190-216, 224, 228-234,
- Новокодацкая площадь, 1А 3а,
- улица Трудовая 1-49,
- улица Гранитная 8,
- улица Заря 1-15, 2-46,
- улица Карьерная 1, 2,
- улица Северная 1, 2,
- улица Успенского 1-29, 2-16,
- улица Якутская 1-13,
- улица Полесская 1-91, 2-22, 23/2, 24, 26-76,
- улица Мукачевская 57-99 / 2, 99 / 1-119,
- переулок Варяжский 1-13, 4-18, 2а, 2в,
- улица Абая 33-65, 40-565,
- улица Белорусская 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,
- улица Заслонова 1-9, 22-26,
- улица Дружбы 1-7, 2-20,
- улица Звездная 39-65, 44-66,
- улица Кедровая 1-43, 2-36,
- улица Курильская 1-33, 2-36,
- пер. Товарищеский 1-3, 2-6,
- улица Прияружная -14-50, 17-61,
- улица Ивана Вышенского 1-21, 2-18,
- улица Товарищеская 1-23, 2-28, 25, 30, 32,
- улица Назарова 1-17, 2-12,
- улица Ровная 1-15, 2-18,
- улица Т. Гладченко 21, 21Г, 21Д, 21Е, 21Н, 21М, 20, 23, 21б-71, 28а-64а,
- переулок Черкасский 1-19, 16-20, 28-40, 29, 45, 49, 57-95, 102, 104, 110, 114, 118, 145-159, 176-186, 181, 193, 192-198,
- улица Черкасская 1-39, 39/1, 41-101, 52-62, 64-90, 26-42, 39/2, 5, 8,
- улица Чигиринская 2-16, 3-17,
- улица Юдина 2,
- улица Внешняя 53, 108,
- улица Рельефная 81,
- поселок Ясное,
- улица Ясеневая,
- поселок Сухачевка,
- улица Н.Зерова 26,
- переулок Малый 16а-50, 29, 65, 83, 85,
- улица Юности 1-97, 2-84, 86-92, 99-103, 83, 81,
- улица Даниила Галицкого, 52, 65, 81, 83, 85,
- улица А. Ахматовой 37, Ж.Б., 38-64, 31-57,
- улица Андреева 17, 19,
- улица Юдина 10-16,
- улица Валявко 1-5, 12-14,
- улица Кропивницкого 1-87, 2-92,
- улица Д. Апостола 1-5, 12, 14,
- улица Алмазная 34, 58, 60,
- улица Андреева 1-79, 2-72,
- улица Карпатская 1-9, 2-18,
- улица Кропивницкого 79.
Амур-Нижнеднепровский район
- улица Богомаза 127-175, 124-142,
- улица Гринченко138, 142-148,
- улица Трансформаторная 1-5,
- улица Ферганская 1-49, 2-40,
- улица Гиляровского 44-74; 35, 37; 43-71; 77; 81-85,
- улица Бережная 55а-83а, 87а, 30-46,
- улица Областная 53-61, 18-26,
- улица Попудренко 73-79, 10-84,
- улица Казахстанская 197-261, 214-266,
- улица Минусинская 321-339, 251-319, 304-362а,
- улица Невская 38-40,
- улица Читинская 45-57, 68-118, 59-61-89, 120-150,
- улица Моторная 70-112, 55-59,
- улица Попудренко 9-17, 71,
- улица Динник, 41, 37-41, 36-40,
- улица Кожемяки, 57,
- улица Юридическая 3,
- улица Угличская, 34-421, 27-31,
- улица Бережная 1-55, 2-28,
- улица Гиляровского 16-22,
- Лучистый переулок 1-19, 2-32,
- улица Моторная 46-68, 53-55,
- переулок Моторный 2-10,
- улица Оптовая 49-73, 110-140,
- Лучистый переулок 34-40,
- улица Моторная 28-32,
- переулок Моторный 12-36, 5-23,
- улица Областная 1-51, 4-16,
- улица Моховая 70-86, 62, 64, 68, 97а, 60-30, 35-75, 75а, 77-95-97,
- улица Рабкоровская 27-31,
- улица Резервная, 15-31, 12-42,
- переулок Шпакова, 20-30,
- улица Рабкоровская, 13-25,
- улица Чернявского 25,
- улица Ижевска 159-225- (нов.), 241-277 (старый),
- улица Житомирская 286-340, 305-329, 342-406, 265Б-281 Б / Н; 276А-282 Б / Н, 257-259, 267А-303,
- улица Черниговская (Ахтырская) 410, 416, 437, б/н,
- улица Областная, 8Б,
- улица Водопроводная 1-7, 9-73, 2-44,
- переулок Водопроводный 1-33, 6-32-34,
- улица Передовая 402-468, 512-524, 377-423, 331-375, 400, 430,
- улица Загорская 1а, б, в, г, д, е, б/н,
- Загорский пер. 5, 11,
- улица Передовая 781/1, / 2,
- улица Бережная 161-205, 104-146а, 207-273, 150-184, 184в,
- Арсенальный пер. 60-62,
- улица Эпика 26-52, 27-53, 27-53, 26-52,
- Арсенальный пер. 17-85/2, 10-62, церковь,
- улица Загорская 36а-50, 41-63,
- улица Новоозерное 2а, 19, 14-18,
- улица Краевая 81, 83, 87,
- улица Загорская 3-37, 4-34,
- Орельский пер. 41, 51, 52, 64,
- улица Бережная 146,
- улица Передовая 802-816,
- улица Передовая 781-809,
- Загорский переулок 3-23, 10 б/н.
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Индустриальный район
- улица Колодезная 2, 30,
- улица Летняя16-34.
Шевченковский район
- улица Платова,
- улица Вишневая,
- улица Черешневая.
Соборный район
- проспект Героев, 3 (п. 1-12), 3а, 5Д, 7 (п. 1, 2), 9 (п. 1-10), 11,
- улица Набережная Победы, 112,
- улица Грушевого, 4 (п. 1, 2).
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