В значительной части Днепра почти целые сутки не будет воды. Это объясняют проведением аварийно-восстановительных работ. "Днепрводоканал" опубликовал список адресов, где отключат водоснабжение. Всего это затронет 5 районов города.

Воду должны выключить 22 апреля в 1 час ночи. А полностью восстановят водоснабжение лишь в 24: 00 тех же суток.

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Где в городе не будет воды

Новокодацкий район – в границах улиц Набережная Заводская, Ударников, Маяковского и Квитки Основяненко.

Чечеловский район – в границах улиц Павлова, Академика Белелюбского, Пастера и Набережная Заводская. В том числе улицы братьев Бестужевых и Ивана Эзау.

Центральный район – в пределах улиц пл. Вокзальная, пр. Дмитрия Яворницкого (четная сторона), Половицкая и Сичеславская Набережная.

Шевченковский район – в пределах улиц Юлиуша Словацкого, пр. Дмитрия Яворницкого (четная сторона), Коцюбинского и Сичеславская Набережная.

Соборный район -ул. Сичеславская Набережная, ул. Набережная Победы, ул. Литейная, ул. В. Вернадского 35( П. Л. д), ул. Павла Ниринберга, ул. Поля, ул. Колодезная, ул. Каменная, ул. 6 стрелковой дивизии, ул. Овражная, ж/м Победа 1-6.

Какие рекомендации дают горожанам

На всех перечисленных улицах либо не будет воды, либо она будет течь с очень пониженным давлением. Предприятие советует жителям Днепра создать необходимый запас питьевой воды на период проведения работ.

Обратите внимание! В Днепровском горсовете уже несколько лет живет рыжий кот Байден. Он является неизменным членом заседаний депутатов и ходит на сессии, помогая принимать решения. Больше о работе кота – по ссылке.