Без воды 22 апреля останется большинство Днепра: полный список улиц
В значительной части Днепра почти целые сутки не будет воды. Это объясняют проведением аварийно-восстановительных работ. "Днепрводоканал" опубликовал список адресов, где отключат водоснабжение. Всего это затронет 5 районов города.
Источник:"Днепроводоканал"
Воду должны выключить 22 апреля в 1 час ночи. А полностью восстановят водоснабжение лишь в 24: 00 тех же суток.
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Где в городе не будет воды
- Новокодацкий район – в границах улиц Набережная Заводская, Ударников, Маяковского и Квитки Основяненко.
- Чечеловский район – в границах улиц Павлова, Академика Белелюбского, Пастера и Набережная Заводская. В том числе улицы братьев Бестужевых и Ивана Эзау.
- Центральный район – в пределах улиц пл. Вокзальная, пр. Дмитрия Яворницкого (четная сторона), Половицкая и Сичеславская Набережная.
- Шевченковский район – в пределах улиц Юлиуша Словацкого, пр. Дмитрия Яворницкого (четная сторона), Коцюбинского и Сичеславская Набережная.
- Соборный район -ул. Сичеславская Набережная, ул. Набережная Победы, ул. Литейная, ул. В. Вернадского 35( П. Л. д), ул. Павла Ниринберга, ул. Поля, ул. Колодезная, ул. Каменная, ул. 6 стрелковой дивизии, ул. Овражная, ж/м Победа 1-6.
Какие рекомендации дают горожанам
На всех перечисленных улицах либо не будет воды, либо она будет течь с очень пониженным давлением. Предприятие советует жителям Днепра создать необходимый запас питьевой воды на период проведения работ.
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