Без воды осталась значительная часть Харькова: отключили более чем на сутки

Из-за проведения ремонтных работ не будет воды в центре Харькова и 5 других районах. Об отключении почти на целые сутки 3 и 4 августа сообщили в Харьковводоканале.

В предприятии извинились за неудобства. Также предоставили список улиц, где в эти дни не будет воды.

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В Киевском районе воды не будет 3 августа до 20:00

на улице Академика Проскуры – дома 5б, 5в, 9, 9д;

на улице Астрономической – дома 7, 13, 15.

В Московском районе не будет воды 3 августа до 20:00

в переулке Юрьевском – все дома;

на улице Юрьевской – все дома;

на улице Рыжовской (Куйбышева) – все дома;

на улице Спартака – все дома;

в переулке Ладожский – все дома;

на улице Героев Труда – дом 29.

В Немышлянском районе воды не будет до 20 часов 4 августа

на улице Танкопия – все дома;

на улице Ньютона – все дома;

на улице Шолохова (С. Горбани) – все дома;

на проспекте Героев Сталинграда – дома 171, 171-а,б, 173, 173/2, 173-а, 175, 175-а, в, 177, 177-а, 179, 179-а, в, 181, 181– а, 183, 185, 185-а, б, 187, 189, 146, 146-а, б, 148, 148-а-г, 150, 150-б, 152, 152-а, б, 154, 154-а, 156;

на проспекте Петра Григоренко – дома 23, 27, 31, 35, 37, 39, 41, 49, 51, 53, 55б, 55р;

на улице Слинько – дома 1, 3, 3, 3а, 5, 5, 7, 9, 11, 11/2, 13, 13/1, 13/2, 13а, 15, 2, 2а, 2б, 4, 4 / 1, 4а, 6, 6-б, 8, 10, 12, 12/2, 12а, 14, 14а, б, 16, 16а, 18, 20, 20, 20а;

на улице Ньютона – дома 133, 133а, 133г, 135, 135а, 137, 139, 139а, 139г, 141, 143, 143а, 132, 132а, 134;

на улице Садово-Парковой – 2, 2а, 4, 6, 8;

на улице Танкопия – дома 16, 18, 18а, 20, 22, 22б, 24, 24/3, 24а, 26, 26б, 28, 30, 32, 34, проезд 3.

В Новобаварском районе воды не будет 3 августа до 20:00

на улице Станционная – все дома;

на улице Баркалова (Тельмана) – все дома;

на улице Пьятисотницкой – все дома;

на улице Коростельской – все дома;

на улице Старогригоривской – все дома;

в переулке Метизный – все дома;

на улице Цементной – все дома;

на проспекте Любви Малой (Постышева) – дома 30 34,34-а,

в въезд Плодовый – дома от 1 до 9;

на улице Полтавский Шлях – дом 155.

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В Шевченковском районе воды не будет до 20 часов 4 августа

на улице Архитекторов – дома 28, 34;

на проспекте Победы – дома 71-б, 72, 79;

на улице 23 Августа – дома 6, 8;

на улице Новгородской – дом 44.

В Холодногорском районе воды не будет 4 августа до 20:00 только на улице Петра Болбочана (Клапцова), 50.