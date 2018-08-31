Отключение аналогового ТВ в Украине: до какого времени оно доступно на приграничных территориях

С 1 сентября Украина переходит на цифровое вещание. В ночь с 31 августа аналоговое телевидение будет отключено в большинстве регионов.

29 августа стало известно, что Кабинет министров решил сохранить аналоговое телевещание на отдельных территориях Украины, в частности речь идет о районах, граничащих с территорией России, районе проведения операции Объединенных сил и территории временно оккупированного Крыма.

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В постановлении Кабмина от 29 августа 2018 говорится, что аналоговое вещание в украинских городах, граничащих с Россией и временно оккупированными территориями, будет доступно до мая 2019 года.



Еще почти год в этих регионах также будут доступны местные телеканалы, которые не имеют лицензий на цифровое вещание и телеканал UA:Первый.

С 31 июля Украина начала активный переход на цифровое вещание. Первыми аналогового телевидения "лишились" в Киеве, Кропивницком и Кировоградской области, до 31 августа от него должны были отказаться и в других областях.



Накануне в Кабмин поступило предложение пока оставить аналоговое вещание в приграничных с Россией и прифронтовых районах. 29 августа правительство приняло соответствующее решение.

Что означает переход на цифровое телевидение? Аналоговое телевидение будет отключено. Все общенациональные телеканалы в Украине прекратят вещание по аналоговому стандарту и перейдут на цифровой стандарт. Большая часть региональных вещателей – тоже. Простыми словами – изменится стандарт телевизионного сигнала. Разница примерно как между проводными телефонами и мобильными. У цифрового телевидения намного выше качество телевизионного сигнала и большее количество программ.