Отключение аналогового ТВ в Украине: в каких регионах оно останется

Кабинет министров решил сохранить аналоговое телевещание на отдельных территориях Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, информирует "Интерфакс-Украина".

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Этим решением Кабмин решил сохранить аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, а также для НСТУ и местных телекомпаний, которые до конца года не имеют лицензий на цифровое вещание от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

В тексте постановления говорится, что Нацсовет должен определить ряд каналов, которые продолжат свое вещание до конца года. Это делается "с целью защиты национального информационного пространства Украины" на время перехода страны с аналогового на цифровое телевещание.

Не будут отключать аналоговое телевидение на территориях, прилегающих к границе с Россией, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, на территории временно оккупированного Крыма.

Также отказ от аналогового вещания в Украине пока не затронет каналы вещания НСТУ и местные телекомпании, которые не имеют лицензий на цифровое вещание.

Напомним, с 31 июля Украина начала активный переход на цифровое телевидение. Первыми аналогового ТВ "лишились" в Киеве и Кировоградской области, до 31 августа от него должны были отказаться и в остальных областях. Однако накануне в Кабмин поступило предложение пока оставить аналоговое вещание в приграничных с Россией и прифронтовых районах.