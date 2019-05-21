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      График отключений воды в Киеве 2019: когда, где и на сколько

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      Отключение горячей воды Киев 2019 - график когда, где, на сколько
      Когда в Киеве подадут воду в 2019 году / Коллаж 24 канала

      В столице продолжаются ежегодные плановые отключения горячей воды. Многие районы уже отключены. Когда, согласно плану, в Киеве закончатся гидравлические испытания, читайте в статье журналистов 24 канала.

      В семи районах Киева горячей воды уже нет. Об этом сообщает "Киевтеплоэнерго". Плановые гидравлические работы начались 13 мая. Такие временные отключения происходят для проверки состояния теплосети, чтобы следующий отопительный сезон начался вовремя.

      Читайте также: День Киева 2019: дата праздника в Украине

      График отключений горячей воды в Киеве

      Оболонский и Подольский
      С 13-го мая по 27 мая

      В частности, с 13 мая проведение гидравлических испытаний будет начато на теплоисточнике "СТ-2", в связи с чем до 27 мая в Оболонском и Подольском районах не будет горячей воды.

      Шевченковский, Голосеевский, Соломенский, Печерский и Дарницкий
      С 14-го мая по 28 мая

      С 14-го мая испытания будут проходить на теплоисточниках РК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5", поэтому горячей воды до 28 мая не будет в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

      Гидравлические испытания будут проходить не дольше 14-ти дней.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева
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