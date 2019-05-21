График отключений воды в Киеве 2019: когда, где и на сколько

В столице продолжаются ежегодные плановые отключения горячей воды. Многие районы уже отключены. Когда, согласно плану, в Киеве закончатся гидравлические испытания, читайте в статье журналистов 24 канала.

В семи районах Киева горячей воды уже нет. Об этом сообщает "Киевтеплоэнерго". Плановые гидравлические работы начались 13 мая. Такие временные отключения происходят для проверки состояния теплосети, чтобы следующий отопительный сезон начался вовремя.

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График отключений горячей воды в Киеве

Оболонский и Подольский

С 13-го мая по 27 мая

В частности, с 13 мая проведение гидравлических испытаний будет начато на теплоисточнике "СТ-2", в связи с чем до 27 мая в Оболонском и Подольском районах не будет горячей воды.

Шевченковский, Голосеевский, Соломенский, Печерский и Дарницкий

С 14-го мая по 28 мая

С 14-го мая испытания будут проходить на теплоисточниках РК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5", поэтому горячей воды до 28 мая не будет в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

Гидравлические испытания будут проходить не дольше 14-ти дней.