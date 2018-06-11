Отключение "Нафтогазом" горячей воды для киевлян является незаконным, – международные аудиторы

Столичное КП "Киевтеплоэнерго" не должно платить по долгам частной компании "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины", потому что оно не является ее правопреемником.

Об этом у себя на Facebook написал советник мэра Киева и народный депутат Дмитрий Белоцерковец, подчеркнув, что это выводы международных аудиторов.

"В истории с безосновательными попытками "Нафтогаза" взыскать с Киева 5 миллиардов гривен долгов "Киевэнерго" столица сначала строила свою позицию, опираясь на выводы международных аудиторских компаний", – пояснил парламентарий.

Он перечислил четкие юридические аргументы, которые подтверждают неправомерность действий главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"Во-первых, он ультимативно ссылается на одно и то же, а именно, что на основании статьи 22 Закона Украины "О теплоснабжении" Киев якобы обязан забрать долг "Киевэнерго". Без этого "Нафтогаз" отказывается подписывать временный договор с городом на поставку газа.

Представители аудитора из "большой четверки", проанализировав нормы законодательства и соответствующую судебную практику, делают выводы, что положения статьи 22 не могут служить поводом для отказа в заключении договора на поставку газа с городом", – заявил Белоцерковец.

Он подчеркнул, что с точки зрения закона, новое КП не является правопреемником "Киевэнерго", и это подтвердили аудиторы.

"С точки зрения действующего законодательства Украины, "Киевтеплоэнерго" не является правопреемником "Киевэнерго". Напомню, что "Киевтеплоэнерго" было создано на основании решения Киевсовета, а не в результате реорганизации "Киевэнерго", – подчеркнул советник мэра Киева.

По его словам, еще одним аргументом, который доказывает правоту городской власти, является то, что соответствующие положения этого закона и всей 22 статьи не действовали в момент подписания договора о передаче "Киевэнерго" всей энергетической отрасли столицы со стороны бывшего мэра Александра Омельченко. Соответственно, Киев не мог оценить и учесть риски, которые появились при принятии этого закона уже после подписания договора.

"Господин Коболев, такие выводы аудиторов, и вы, как менеджер государственной компании, не имеете права их игнорировать. Если вы не согласны – нам прямая дорога в суд. Но еще раз предупреждаю: если вы и дальше будете заниматься шантажом и вымогательством, ставя под удар киевлян, – будете нести прямую и персональную ответственность", – подытожил Дмитрий Белоцерковец.