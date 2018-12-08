Отключение России от системы SWIFT: что будет с банковской системой страны-агрессора

В России утверждают, что в случае введения очередных санкций со стороны США, в частности мер по отключению РФ от системы SWIFT, какого-то влияния на платежи здесь не будет, зато такой шаг может оказать негативное влияние на расчеты за рубежом. Однако, Центробанк РФ уже разослал соответствующие рекомендации банкам.

Ранее 24 канал со ссылкой на спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера сообщал, что США в рамках внедрения новых санкций против РФ задумались над отключения российских банков от международной банковской сети SWIFT.

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Однако, как пишет "Газета.ру" , в России к такому шагу уже подготовились. В частности, по информации издания, российский Центробанк разработал рекомендации для малых банков на случай возможного отключения РФ от международных платежных систем.

"Речь идет о банках, которые работают с платежными системами не напрямую, а с помощью банка-партнера. Крупнейшие из подобных партнеров – расчетная небанковская кредитная организация "Платежный центр", "Уралсиб", ВТБ, "Росбанк", "Промсвязьбанк" , – отмечают журналисты.

Как утверждает издание, Центробанк советует таким предприятиям банковского сектора заключить договор с еще одним банком, который может обеспечить им спонсорское участие в системах платежных карт.

Как отмечает ЦБ, запасной договор должен содержать положения о тестовом обмене информацией при интеграции с новым спонсором и вступать в силу, когда необходимо изменить банк-спонсор. Сам перечень мероприятий по тестовому обмену информацией должны разработать платежные системы и рекомендовать их банкам. Таким образом ЦБ стремится не только избежать негативных последствий от краха любой из этих структур, но и обезопасить обслуживания карт россиян на случай отключения от платежных систем Visa и Mastercard ,

– говорится в материале.

Также представители издания утверждают, если США все же введут санкции против крупнейших российских банков и отключат их от Visa и Masterсard, это не повлияет на платежи в России , поскольку расчеты внутри страны производятся через Национальную систему платежных карт. Правда, в других странах карты работать не будут и расплачиваться с их помощью за рубежом владельцы российских карт не смогут.

" Рассылкой рекомендательных писем ЦБ пытается подстраховаться не только от краха банков-спонсоров, но и от возможных санкций, которые могут привести к отключением спонсора от международных платежных систем Visa и Masterсard, как уже происходило в 2014-2015 годах", – добавляют авторы публикации.

К слову, в России после того, как Запад ввел в 2014 году санкции за Крым, уже создана собственная альтернативу SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФП). По данным на середину 2018 года, ее пользователями были более 400 организаций, тогда как SWIFT имеет более 11 тысяч участников.

Ранее глава "Сбербанка Герман Греф не исключил, что в 2019 году американские санкции в отношении России усилятся и под ограничения могут попасть как минимум два российских банка. Ситуация – " тревожная, но не критическая", добавил он, не назвав при этом те банки, которые находятся в зоне риска. В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина, со своей стороны, заявила, что регулятор проработал со всеми крупнейшими российскими банками меры на случай введения новых санкций США. Как временное решение регулятор, по ее словам, может предложить ослабление банкам,

– говорят на ресурсе.

В то же время здесь добавляют, что свой аналог системы SWIFT собираются сейчас сделать в ЕС . Следовательно, первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что Россия готова присоединиться к европейскому проекту.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко призвал мировых лидеров остановить "Северный поток-2" и ввести новые санкции против страны-агрессора. Необходимость таких шагов он объяснял недавней агрессией Кремля на Азове.