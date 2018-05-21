Отключение воды в Киеве: КГГА обнародовала график
В Киеве в течение 22-25, а также в среду, 30 мая, в части города будет отключено снабжение холодной воды.
Об этом сообщает КГГА.
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Известно, что в эти дни "Киевводоканал" будет проводить ремонтные работы систем водоснабжения.
В частности, в сообщении напомнили о "необходимости заранее запастись водой".
22 мая
С 11:00 до 21:00:
ул. Черняховского, 2/21, 4, 12 (ж/д), 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 7-А, 9 (ч/д);
ул. Эстонская, 5 (ж/д);
ул. Кирпоноса, 10, 12, 11, 13 (ж/д), 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, 7-А, 15, 17, 19, 21 , 23 (ч/д);
С 09:00 до 22:00
б-р Вацлава Гавела, 16 (завод), 18 (общежитие)
просп. Комарова, 40 (торговый центр)
23 мая
С 09:30 до 17:00 – ул. Стадионная, 5, 5-Б (офисы)
С 11:00 до 05:00 – ул. Порика, 18-А, 18-Б (СТО), 20 (магазин)
С 22:00 до 07:00 – ул. Ярославов Вал, 31/19, 17, 15, 26, 26-Б, 24 24-Б (ж/д), 22 (отель)
24 мая
С 19:00 до 08:00
ул. Ружинская, 14, 16, 18/59, 20, 54, 24, 26/41, 3/56, 5, 7/43, 11 (ж/д), 30 (школа), 11-А (д/с) , 15/18, 17, 19, 21/23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 ((ч/д);
ул. Щербакивского, 52/1 (Государственная служба безопасности связи);
ул. Саратовская, 39, 45 (ж/б), 14-А (д/с);
ул. Муромская, 14, 16 (ч/д);
С 20:00 до 07:00
ул. Межевая, 119 (ж/д)
ул. Полковая, 57 (мед. Учреждение), 57-А, 59, 59-А, 61, 61-А, 74, 58 (ж/б), 59-А (д/с), 76 (админ. Д.) ;
25 мая
С 09:30 до 21:00 – просп. Голосеевский, 100/2 (ж/д)
30 мая
С 09:00 до 24:00 – ул. Полковая, 55, 57, 57-А, 57-Б, 59, 59-А, 59-В, 61, 61-А, 72, 74, 76, 76-А, 78, 74/6, 119 (ж/д), 57-В (агрофирма).