Отключение воды в Киеве: когда "Киевводоканал" планирует завершить модернизацию

Уже 6 часов треть правого берега Киева без воды. Это самое масштабное отключение в истории столицы. В четырех районах – Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском – воды не будет почти сутки.

Об этом сообщает корреспондент 24 канала Алексей Кондаков в прямом эфире.

Одна из крупнейших водоснабжающих насосных водопроводных станций столицы "Крутогорная" поставляет воду в районы Теремков, Выставки, Голосеево, Батыевой горы, Чоколовки, Никольской, Борщаговки и нескольким микрорайонам.

Читайте также: Оккупированные территории Луганской области остались без воды

По словам главы "Киевводоканала", это первая модернизация в истории этой станции. Ее построили в 70-х годах. Тогда она была запущена.

Финансово помогли также и международные партнеры. В "Киевводоканале обещают", что ремонт закончат завтра. Предварительно, вода должна появиться после в 7 утра 31 марта.

Напомним, в Киеве в пятницу, 30 марта, из-за планового ремонта состоится масштабное отключение воды.