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Отключение воды в Киеве: когда "Киевводоканал" планирует завершить модернизацию

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Уже 6 часов треть правого берега Киева без воды. Это самое масштабное отключение в истории столицы. В четырех районах – Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском – воды не будет почти сутки.

Об этом сообщает корреспондент 24 канала Алексей Кондаков в прямом эфире.

Одна из крупнейших водоснабжающих насосных водопроводных станций столицы "Крутогорная" поставляет воду в районы Теремков, Выставки, Голосеево, Батыевой горы, Чоколовки, Никольской, Борщаговки и нескольким микрорайонам.

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По словам главы "Киевводоканала", это первая модернизация в истории этой станции. Ее построили в 70-х годах. Тогда она была запущена.
Финансово помогли также и международные партнеры. В "Киевводоканале обещают", что ремонт закончат завтра. Предварительно, вода должна появиться после в 7 утра 31 марта.

Напомним, в Киеве в пятницу, 30 марта, из-за планового ремонта состоится масштабное отключение воды.

Теги: Новости Киева коммунальные услуги
Источник: 24 Канал
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